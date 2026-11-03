En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO EN PLANADAS
TEMBLOR
ANTONIO NAVARRO WOLFF
ELECCIONES EE. UU.
TENERIFE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Avión que dejó 9 muertos en Florida se "estaba rompiendo" antes del choque, dicen autoridades

Avión que dejó 9 muertos en Florida se "estaba rompiendo" antes del choque, dicen autoridades

La aeronave que se estrelló el domingo en una zona residencial de Florida y dejó nueve muertos habría comenzado a desintegrarse antes del impacto. Así lo indicó un investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que también señaló las condiciones meteorológicas como un foco de la investigación.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2026
Comparta en:
Avión que dejó 9 muertos en Florida "se estaba rompiendo" antes del choque, dicen autoridades
"se estaba rompiendo"
Captura de pantalla

El avión que dejó nueve muertos al caer en Estados Unidos el domingo "estaba rompiéndose" en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto del accidente obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales.

Los investigadores no han identificado de manera formal a las víctimas ni las causas del accidente del domingo en el condado de Palm Beach, pero indagan si el clima fue un factor principal, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, sigla en inglés), en una rueda de prensa.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", detalló Chapman.

Publicidad

Últimas Noticias

Alerta en Europa tras amenazas de bomba a varios aviones: 7 aeronaves aterrizaron de emergencia
MUNDO

Alerta en Europa tras amenazas de bomba a varios aviones: 7 aeronaves aterrizaron de emergencia

Identidad de las dos latinas que murieron en accidente aéreo en Florida, Estados Unidos
MUNDO

Identidad de las dos latinas que murieron en accidente aéreo en Florida, EE. UU.: una es colombiana

Las autoridades de Palm Beach buscan que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declare una "emergencia" tras el accidente porque afectó una zona con 77 casas rodantes y desplazó a 400 personas, de las que 40 están en albergues, señaló el comisionado Joel Flores de dicho condado.

La aeronave, una Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cerca del barrio de Cresthaven tras haber despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

"Desafortunadamente, estas personas han sido desplazadas de sus hogares porque es una escena del crimen y están (los peritos) recolectando toda la evidencia que ellos puedan, la comunidad es primariamente hispana, entonces los estamos ayudando a regresar a lo normal", explicó Flores en español.

Publicidad

Por ahora, las autoridades saben que la tripulación se comunicó antes del accidente con el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Miami, al que dijo que estaban a 35.000 pies (10,6 kilómetros de altura), con "turbulencia moderada", detalló Chapman.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La tripulación notificó que la temperatura exterior era de 47 grados centígrados bajo cero y que estaban gestionando el hielo, detalló el miembro de la NTSB, quien destacó al clima como un "gran foco" de la indagatoria.

Publicidad

Hasta ahora, familiares solo han identificado de manera pública a la brasileña-estadounidense de 20 años Nathalia Filgueiras, una copiloto del avión que obtuvo su licencia a los 17 años, incluso antes de su permiso de conducir, pero Chapman apuntó que aún no determinan cuál fue su rol en los hechos.

Imágenes en redes sociales muestran que la aeronave impactó contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

Publicidad

AGENCIA EFE

Relacionados

Accidentes Aéreos

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad