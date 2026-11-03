Identidad de las dos latinas que murieron en accidente aéreo en Florida, Estados Unidos

El avión que se estrelló el domingo en Estados Unidos y dejó nueve fallecidos aparentemente "estaba rompiéndose" en pleno vuelo antes de caer en Florida. El impacto obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanas, según informaron autoridades federales y locales. Entre las víctimas se encontraban dos ciudadanas latinas, identificadas como Ana María Ramírez Cetina, de 23 años, y Nathalia Filgueiras, de 20 años.

Identidades de las víctimas de accidente aéreo en Florida

Los fallecidos en este accidente aéreo fueron identificados como Adam Robinson, de 45 años; su esposa, Helen Sharp, de 40 años; sus hijos, Emma, ​​de 2 años, y Charlie, de 4 años; la niñera de los niños, Anita María Ramírez; y otra pareja, Rachael Reed y Charmi Fehr. Los otros dos muertos fueron Jeffrey Gregory, capitán de la aeronave, y Nathalia Filgueiras, copiloto del avión.

Publicidad

A través de un comunicado de las familias, publicado por Anthony Robinson, se habló de lo sucedido y se pidió privacidad: “Un comunicado conjunto de las familias de Adam Robinson, Helen Sharp, Emma y Charlie, Rachael Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina: Con el corazón roto, nuestras familias compartieron que Adam y Helen, sus hijos Emma y Charlie, Rachael y Charmi, y Anita Maria Cetina estuvieron entre los que se perdió en el vuelo que cayó cerca de Greenacres, Florida, el 1 de noviembre. Adam y Helen eran padres devotos, y Emma, 4, y Charlie, 2, eran la luz de sus vidas. Adam y Helen fueron el amor que durará para siempre. Su calidez, generosidad y talento para hacer que la gente se sienta bienvenido tocaron muchas vidas. Su pérdida será profundamente sentida por todos aquellos que los amaban y que amaban a ellos”.



Agregó la comunicación que “Charmi y Rachel estaban llenas de alegría y aventura. Amaban intensamente a sus seres queridos, de manera completa y sin dudarlo. Desde el momento en que se conocieron, estaban unidas en el camino de la vida que construyeron. Son profundamente amadas, y extrañaremoslos sin fin. Estamos profundamente agradecidos con los primeros respondientes, investigadores y la comunidad de Palm Beach County por su cuidado, y con todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros con amor. Nuestros corazones están con las familias de los pilotos, que están enlutados junto a nosotros. Pedimos privacidad mientras lamentamos. Los detalles sobre las ceremonias conmemorativas se compartirán una vez que se hagan los arreglos”.



Ana María Ramírez "cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción"

Sobre Ana María Ramírez Cetina, la familia dijo que “Anita María cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia. Nos mostró un legado de amor incondicional y devoción”.



Los investigadores aún no han identificado formalmente a las víctimas ni han determinado las causas del siniestro ocurrido en el condado de Palm Beach. No obstante, analizan si las condiciones meteorológicas tuvieron un papel determinante, explicó Tom Chapman, integrante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), durante una rueda de prensa.



"La aeronave estaba rompiéndose antes del impacto"

"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", detalló Chapman.

Publicidad

Las autoridades de Palm Beach solicitarán que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declare una "emergencia" tras el accidente, que afectó un sector compuesto por 77 casas rodantes y dejó a 400 personas desplazadas. De ellas, 40 permanecen en albergues, indicó el comisionado del condado Joel Flores.

La aeronave, un Learjet 60, cayó alrededor de las 12:50 p. m. hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cercana al vecindario de Cresthaven. Había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin (Texas), y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

Publicidad

"Desafortunadamente, estas personas han sido desplazadas de sus hogares porque es una escena del crimen y están (los peritos) recolectando toda la evidencia que ellos puedan, la comunidad es primariamente hispana, entonces los estamos ayudando a regresar a lo normal", explicó Flores en español.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la tripulación mantuvo comunicación con el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Miami antes del accidente. Según Chapman, reportó que volaba a 35.000 pies (10,6 kilómetros de altura) en medio de "turbulencia moderada".

Publicidad

Además, los ocupantes informaron que la temperatura exterior era de 47 grados centígrados bajo cero y que estaban atendiendo la acumulación de hielo. Por ello, el clima se ha convertido en un "gran foco" de la investigación, señaló el funcionario de la NTSB.

Hasta el momento, familiares solo han identificado públicamente a Nathalia Filgueiras, una copiloto brasileño-estadounidense de 20 años que obtuvo su licencia de vuelo a los 17 años, incluso antes de recibir el permiso de conducir. Sin embargo, Chapman aclaró que todavía no se ha establecido cuál fue exactamente su participación en los hechos.

Publicidad

Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran que la aeronave impactó violentamente contra el suelo y se transformó en una gran bola de fuego, dejando además un cráter en el pavimento.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE