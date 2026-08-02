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Hallan cuerpo de una mujer dentro de una maleta: un joven habría confesado el crimen

El sujeto es señalado de usar las tarjetas de la víctima luego de que se reportara su desaparición en Atenas, donde se había alojado en la casa de una amiga.

Por: AFP
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
Hallan cuerpo de una mujer dentro de una maleta: un joven habría confesado el crimen
Archivo AFP

La Policía de Grecia anunció este domingo 2 de agosto la detención de un sospechoso en el marco de la investigación sobre la muerte de una mujer británica cuyo cuerpo fue hallado en una maleta en Atenas durante el mes de julio de 2026. (Lea también: Crimen Natalia Villalba: la línea de tiempo y cómo Foster habría intentado ocultarlo, según Fiscalía)

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Las autoridades informaron en un comunicado que habían arrestado a un hombre de 26 años, identificado en los medios de comunicación como de nacionalidad afgana, y agregó que este había "confesado sus acciones". "Agentes de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado han resuelto el homicidio de una ciudadana británica de 38 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un edificio abandonado en la zona de Kypseli el 18 de julio", dijeron.

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Según detallaron, abrieron un expediente penal contra el joven por "homicidio intencional, robo e infracción de la legislación sobre armas de fuego".

Sospechoso habría declarado que la mujer ya estaba muerta

Informes de los medios griegos han señalado que la mujer, identificada como Elisabeth-Jane Ross, de Escocia, llegó a Grecia el 26 de junio y se alojó en casa de una amiga en la zona del Pireo hasta el 10 de julio, fecha en la que partió hacia un destino desconocido en el área metropolitana de Atenas.

Según se supo, el joven de 26 años metió el cadáver en una maleta y lo transportó al inmueble abandonado. Los restos fueron descubiertos por una persona sin hogar y se cree que falleció entre cinco y siete días antes del hallazgo. Además, el sospechoso detenido utilizó las tarjetas bancarias de la víctima en los días siguientes para retirar dinero, informó la Policía. Los informes indican que el joven afirmó que la mujer ya estaba muerta cuando la encontró.

Las autoridades de Interpol en Estados Unidos ayudaron a identificar las huellas dactilares de la víctima, y ​​los agentes de enlace de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la policía de Escocia cooperaron en la investigación. "A pesar del avanzado estado de descomposición y las adversas condiciones ambientales, los investigadores lograron identificar huellas dactilares utilizables pertenecientes a la víctima", declararon las fuentes oficiales.

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AGENCIA AFP
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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