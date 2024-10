Ladrones le devolvieron el perrito a una niña tras leer emotiva carta de su padre

El pasado sábado, 28 de septiembre de 2024, una familia de Nápoles, Italia, vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida. Su hogar fue asaltado por ladrones que, además de llevarse valiosas joyas, decidieron robar la mascota de la familia: un perrito de raza spitz alemán llamado Maui.

Para Miriam, una niña de 12 años con una grave condición genética que la mantiene en silla de ruedas, la pérdida de su perrito fue devastadora.

La niña estuvo triste varios días por perder a su perrito

Maui no es solo una mascota, es el compañero fiel que ha acompañado a Miriam en los momentos más difíciles de su vida. Con la desaparición del perro, la joven se sumió en la tristeza, lo que afectó aún más su ya frágil estado de salud. Rosario, el padre de Miriam, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados y recurrió a las redes sociales con la esperanza de encontrar a la querida mascota.

"Las cosas materiales no me importan, pueden quedarse con lo que robaron", expresó Rosario en su publicación, según información recogida por Need to Know.

"Pero le pido, a quien se haya llevado el perro de mi hija, que lo devuelva. Para ella, él es todo. Está deshecha y su salud empeora con el dolor de esta pérdida". Sus palabras resonaron no solo en la comunidad local, sino en toda Italia, donde miles compartieron su mensaje en redes.

Los ladrones se arrepintieron y devolvieron el perrito

El lunes por la noche, apenas dos días después del robo, Rosario recibió una llamada anónima que cambiaría el curso de los acontecimientos. En la llamada, un hombre con acento extranjero le dijo que habían dejado al can fuera de su edificio de apartamentos.

"Lo hacemos por la niña", confesó el hombre, quien también añadió: "Somos ladrones, pero honestos".

Al escuchar esas palabras, Rosario sintió una mezcla de alivio y emoción. De inmediato salió de su apartamento, y como le habían prometido, Maui estaba allí, esperando a ser reunido con su dueña. Cuando Miriam vio a su querido perro, no pudo contener las lágrimas. Lloró durante más de media hora, abrazando a Maui como si nunca más fuera a soltarlo.

La historia de Miriam y su perro conmovió a toda Italia, y la rápida resolución fue vista como un triunfo del poder de la solidaridad. “Gracias a todos los que compartieron mi súplica y ayudaron a que esta historia terminara bien”, dijo Rosario, visiblemente emocionado. "Miriam está feliz, y eso es lo único que importa".

A pesar del robo de los objetos de valor, la familia considera que lo más importante fue recuperar a Maui, quien es el verdadero tesoro para Miriam.

