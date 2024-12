Las polémicas declaraciones de Donald Trump: ¿va por Panamá, Groenlandia y Canadá?

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump , se ha convertido en tema de conversación en las últimas semanas por su singular manera de referirse a algunos países de la región.

Desde "exigir que el canal de Panamá sea devuelto a Estados Unidos en su totalidad", hasta haber asegurado que poseer y controlar Groenlandia es "una necesidad absoluta", pasando por haber llamado a Canadá como "el estado número 51", las afirmaciones de Trump se hacen cada vez más serias.

(Lea también: Gustavo Petro expresó su apoyo a Panamá frente a amenaza de Donald Trump sobre el canal )

Publicidad

Si bien el tema de Groenlandia lo tocó por primera vez durante su mandato, entre 2017 y 2021, sus palabras sobre el canal de Panamá y las reiteradas bromas que ha hecho recientemente sobre considerar a Canadá como parte del territorio estadounidense han activado alertas de diferentes países.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, le dio una rápida respuesta al mandatario luego de que este, a través de una intervención pública, asegurara que el territorio centroamericano "estafaba" a los barcos que pasaran por dicho canal.

Publicidad

En un corto video, el mandatario Mulino mantuvo una posición radical, asegurando que el canal de Panamá , al igual que la soberanía de su país, no era negociable y que cada metro cuadrado de este valioso canal de navegación continuaría siendo de los panameños.

Pese a estas declaraciones, Trump se mantuvo firme desde su cuenta de Truth Social, y llegó a publicar una imagen representativa del canal de Panamá con una bandera de los Estados Unidos y un amenazante comentario. "Welcome to the United States Canal!", se puede leer en el 'post'.

¿Por qué Donald Trump querría controlar Panamá, Groenlandia y Canadá?

Expertos citados por The New York Times sostienen que los comentarios de Trump pueden ir más allá del simple populismo, pues estas estrategias, tal como lo ha dado entender el mismo mandatario, buscan responder a intereses comerciales y de seguridad nacional en medio de una pugna con países como Rusia o China.

Tener el control del canal de Panamá, poseer Groenlandia o integrar a Canadá como uno de sus estados ya no suena como una idea descabellada, aseguran los expertos del medio estadounidense, argumentando que algunas coyunturas y necesidades de países como Groenlandia, territorio que sigue perteneciendo a Dinamarca, podrían ser de utilidad.

Publicidad

Así mismo, el deshielo provocado por el calentamiento global ha sacado a la superficie algunas tierras ricas en minerales y otros recursos clave para el desarrollo del país de Trump, lo que aviva aún más el interés por esta parte del globo.

Estas ideas no solo tensionan las relaciones diplomáticas con estos territorios y algunas organizaciones internacionales, sino que también se convierten en un potencial riesgo para las soberanías de estos países.

Publicidad

Las protestas de los ciudadanos ya se han hecho sentir, pues en las últimas horas se han registrado manifestaciones frente a la embajada de los Estados Unidos en Panamá en respuesta a las declaraciones de Donald Trump.