Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Las redadas en Estados Unidos hacen posponer festividades del Mes de la Herencia Hispana

Las redadas en Estados Unidos hacen posponer festividades del Mes de la Herencia Hispana

Algunos eventos del Mes de la Herencia Hispana han sido cancelados o pospuestos en varios estados de Estados Unidos debido al temor de redadas migratorias y al endurecimiento de las políticas federales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Redadas de migración en Estados Unidos
Los agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan redadas en empresas y lugares de trabajo durante el primer mandato de Trump.
Tomado de Noticias MX Político

