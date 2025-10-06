En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / El Festival de la Hispanidad celebra 30 años de raíces culturales en Miami

El Festival de la Hispanidad celebra 30 años de raíces culturales en Miami

Miami se llenó de música y tradición el 4 de octubre con el Festival de la Hispanidad, un evento cultural liderado por Ingrid Encina y su restaurante Sabores Chilenos, celebrando su aniversario como puente de la herencia hispana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Festival de la Hispanidad: 30 Años de Raíces en Miami
Instagram: @consuladochilemiami

Publicidad

Publicidad

Publicidad