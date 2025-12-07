Las reservas de medicamentos de Gaza están en niveles "catastróficos", según Sanidad

Las reservas de medicamentos y suministros médicos en la Franja de Gaza están en "niveles catastróficos", denunció este domingo el Ministerio de Sanidad de la Franja palestina, asegurando que están agostados un 52 % de los medicamentos esenciales y un 72 % de los suministros de laboratorio.

En un comunicado, Sanidad indica que "la crisis se agrava a medida que aumenta la necesidad de intervenciones médicas para los heridos y enfermos". Asimismo, denuncia que atención primaria, cirugía, cuidados intensivos, oncología y hematología se encuentran entre los servicios que sufren una grave escasez de medicamentos.

Otros como ortopedia, nefrología, diálisis u oftalmología "se enfrentan a desafíos catastróficos debido a la escasez de suministros médicos", añade. Por ello, Sanidad pide un aumento urgente de la entrada de suministros médicos en Gaza, donde, a pesar del alto el fuego, la entrada de ayuda sigue siendo insuficiente.



Según pudo comprobar EFE esta semana en el Hospital Al Shifa, el mayor de la Franja y ubicado en su capital, a muchos enfermos no se les puede dar su medicación puesto que no hay suministros en el enclave. "Tenemos un número elevado de muertes que en realidad no deberían ocurrir", aseguró a EFE uno de sus médicos tras mencionar el ejemplo de los diabéticos, con la insulina como un artículo de lujo en Gaza.



