Las reservas de medicamentos de Gaza están en niveles "catastróficos", según Sanidad

Las reservas de medicamentos de Gaza están en niveles "catastróficos", según Sanidad

Productos fundamentales para personas enfermas como la insulina ya son considerados, prácticamente, lujos. Esta escasez ha provocado muertes de decenas de personas que pudieron haberse prevenido, afirma Sanidad.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de dic, 2025
AFP

