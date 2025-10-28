Pese a alto al fuego, Israel lanza ataques en Gaza y asesina a dos personas, entre ellas un niño

Al menos dos personas murieron, entre ellas un niño, y otras 12 resultaron heridas, de ellas cuatro niños, en el bombardeo a una casa de la familia Al Banna en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, dentro de la oleada de ataques del Ejército israelí como respuesta a lo que su Gobierno califica de violaciones del alto el fuego de Hamás. Los muertos y los heridos en el ataque llegaron al hospital Bautista Al Ahli, también en la capital gazatí, indicó a EFE Mohammad Abu Salmiya, director del mayor hospital de la ciudad, Al Shifa.

Defensa Civil de la Franja también informó de este ataque y confirmó la muerte de dos personas, así como al menos diez heridas, entre ellas un niño y un bebé.

El Ejército israelí lanzó este martes noche una oleada de ataques en Gaza como respuesta a lo que el Gobierno israelí calificó de violaciones del alto el fuego por parte de Hamás. EFE atestiguó los bombardeos que se están produciendo en la ciudad de Gaza (norte), donde se escuchan explosiones violentas e intermitentes.



El portavoz del servicio de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, dijo a EFE en una llamada telefónica que su organización ha confirmado bombardeos en las inmediaciones del Hospital Shifa y en el barrio de Sabra, en el oeste y centro de la capital, respectivamente. Basal añadió en una comunicación posterior que el edificio bombardeado en Sabra de la familia Al Banna tenía cuatro plantas, estaba lleno de gente y el ataque destruyó tres de ellas.



Los equipos de rescate siguen buscando a desaparecidos entre los escombros y sus familias aseguran que están debajo de ellos, añadió.

El director del Shifa aseguró a EFE que el ataque contra el hospital, perpetrado con un dron, afectó a un área vacía cerca del centro y no se produjeron heridos. "Hemos aumentado la movilización de nuestras ambulancias y equipos dentro de nuestra capacidad para responder a la situación", dijo Basal. Destacó que un elevado número de drones israelíes están sobrevolando la capital.

Además de los ataques en la ciudad de Gaza, se han registrado también en otros puntos del enclave, concretamente en Rafah (sur) y en el centro. Los ataques se produjeron después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado.

También tras la devolución este lunes noche por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023.

El movimiento islamista palestino aseguró que no es responsable del tiroteo y recalcó su compromiso con el alto el fuego vigente en este territorio desde el pasado 10 de octubre. En comunicado emitido en su canal en Telegram, Hamás calificó la respuesta militar de Israel a un supuesto ataque contra sus fuerzas en Rafah de "flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego, firmado en Egipto el pasado 9 de este mes y auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Hamás afirma no tener ninguna relación con el tiroteo de Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego", precisó, y añadió que el ataque israelí, que calificó de "terrorista", se suma a una serie de "violaciones" cometidas en los últimos días, incluyendo ataques que causaron muertos y heridos, además del continuo cierre del cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto.

