En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Pese a alto al fuego, Israel lanza ataques en Gaza y asesina a dos personas, entre ellas un niño

Pese a alto al fuego, Israel lanza ataques en Gaza y asesina a dos personas, entre ellas un niño

El ejército israelí señala que estos ataques se dan como respuesta a lo que el Gobierno de Netanyahu califica de violaciones del alto al fuego de Hamás. Ese grupo islamista, sin embargo, manifestó estar comprometido con la tregua.

Por: EFE
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Ciudad de Gaza.
Ciudad de Gaza.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad