En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
EMERGENCIA ECONÓMICA
CUBA
ACCIDENTE AVIÓN SATENA
EMPLEOS DIAN
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Relato de colombo-israelí que estuvo secuestrado por Hamás: "Siempre tuve fe de que iba regresar"

Relato de colombo-israelí que estuvo secuestrado por Hamás: "Siempre tuve fe de que iba regresar"

El colombo-israelí Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás por más de dos años, relató lo que vivió detenido por el grupo terrorista y lo que pensaba que iba a pasar con él.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
El duro relato de Elkana Bohbot, el colombo-israelí que fue retenido por más de dos años por Hamás

Elkana Bohbot, el ciudadano colombo-israelí que fue secuestrado por Hamás, le narró a Blu Radio y a Noticias Caracol lo que vivió durante 738 días como rehén del grupo terrorista. El hombre también contó cómo lo torturaron y cómo intenta recuperar su vida desde octubre pasado cuando fue liberado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Delcy Rodríguez y el Helicoide.
    Delcy Rodríguez y el Helicoide.
    AFP
    MUNDO

    Delcy Rodríguez anuncia cierre de cárcel del Helicoide y una ley de amnistía general en Venezuela

  2. Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte en juicio federal: esto dijo jueza del caso
    Luigi Mangione es señalado del asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.
    Spencer Platt/Getty Images/AFP
    MUNDO

    Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte en juicio federal: esto dijo jueza del caso

El 13 de octubre de 2025, Elkana Bohbot, de 36 años, logró abrazar de nuevo a su esposa, Rebecca González, tras años de estar secuestrado. Fue uno de los 20 rehenes israelíes liberados por Hamás como parte de un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, Egipto y Catar. En el momento de su secuestro, Bohbot trabajaba como productor en el Festival Nova, junto a sus amigos de la infancia Michael y Osher Waknin, quienes murieron en el ataque perpetrado por la organización terrorista.

"Lo que puedo recordar del 7 de octubre (2023) fue que exactamente a las 6:30 de la mañana empezaron los misiles desde la Franja de Gaza. Yo me encontraba con mis dos socios en la fiesta de Nova. Empezamos a tratar de ayudar a salir a la mayor cantidad de personas posible de las que estaban en el evento, pero lamentablemente no paraban ni los misiles ni los tiroteos", comenzó relatando Bohbot.

"En medio del evento, empezamos a ver personas que están regresando a la zona con heridas de bala. Empezamos a recibir llamadas de personas que estaban en la autopista 232 y allí ya estaban los terroristas de Hamás apuntando y disparando a todos los carros que se dirigían hacia esa zona", agregó el ciudadano colombo-israelí.

Publicidad

Lea: Habla esposa del colombo-israelí liberado por Hamás: "Tengo miedo que no vuelva a ser el mismo"

¿Cómo fue el secuestro del colombo israelí Elkana Bohbot?

Bohbot relató el momento en que fue secuestrado por miembros de Hamás. "Me lastimaron con las armas. Me maltrataron. Cargaban las armas con mi pierna para poder hacer tiros al aire, así que me causaron unas heridas. No me dieron de comer durante las primeras horas y los primeros días, incluso sin poder tomar agua. Los primeros días fueron de no poder ir al baño. Fue una humillación completa".

El colombo-israelí contó que todos los días se preguntaba que era de su familia. "No saber qué pasaba con mi esposa, cómo estaba llevando la situación con mi hijo, con mis padres, cómo estaba mi familia, no tener información, no saber absolutamente nada. La incertidumbre frente a mi familia era lo más difícil, más allá de los golpes, más allá de la falta de comida", aseguró.

Publicidad

Elkana Bohbot aseguró que "siempre tuve fe de que iba regresar" y dijo que el momento más emocionante de su vida fue cuando se reencontró con su familia después de más dos años. "Poder sentir a mi esposa, poder oler, poder tocar, fue el momento más emocionante de mi vida. Tuve miedo al principio porque pensé que mi hijo me había olvidado. El niño, sin embargo, me abrazó, se abalanzó y fue un momento inexplicable, un momento muy importante de mi vida que me dio mucha felicidad".

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Israel

Guerra Israel-Hamás

Secuestros

Publicidad

Publicidad

Publicidad