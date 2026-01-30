Relato de colombo-israelí que estuvo secuestrado por Hamás: "Siempre tuve fe de que iba regresar"

Elkana Bohbot, el ciudadano colombo-israelí que fue secuestrado por Hamás, le narró a Blu Radio y a Noticias Caracol lo que vivió durante 738 días como rehén del grupo terrorista. El hombre también contó cómo lo torturaron y cómo intenta recuperar su vida desde octubre pasado cuando fue liberado.

El 13 de octubre de 2025, Elkana Bohbot, de 36 años, logró abrazar de nuevo a su esposa, Rebecca González, tras años de estar secuestrado. Fue uno de los 20 rehenes israelíes liberados por Hamás como parte de un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, Egipto y Catar. En el momento de su secuestro, Bohbot trabajaba como productor en el Festival Nova, junto a sus amigos de la infancia Michael y Osher Waknin, quienes murieron en el ataque perpetrado por la organización terrorista.



"Lo que puedo recordar del 7 de octubre (2023) fue que exactamente a las 6:30 de la mañana empezaron los misiles desde la Franja de Gaza. Yo me encontraba con mis dos socios en la fiesta de Nova. Empezamos a tratar de ayudar a salir a la mayor cantidad de personas posible de las que estaban en el evento, pero lamentablemente no paraban ni los misiles ni los tiroteos", comenzó relatando Bohbot.



"En medio del evento, empezamos a ver personas que están regresando a la zona con heridas de bala. Empezamos a recibir llamadas de personas que estaban en la autopista 232 y allí ya estaban los terroristas de Hamás apuntando y disparando a todos los carros que se dirigían hacia esa zona", agregó el ciudadano colombo-israelí.

¿Cómo fue el secuestro del colombo israelí Elkana Bohbot?

Bohbot relató el momento en que fue secuestrado por miembros de Hamás. "Me lastimaron con las armas. Me maltrataron. Cargaban las armas con mi pierna para poder hacer tiros al aire, así que me causaron unas heridas. No me dieron de comer durante las primeras horas y los primeros días, incluso sin poder tomar agua. Los primeros días fueron de no poder ir al baño. Fue una humillación completa".

El colombo-israelí contó que todos los días se preguntaba que era de su familia. "No saber qué pasaba con mi esposa, cómo estaba llevando la situación con mi hijo, con mis padres, cómo estaba mi familia, no tener información, no saber absolutamente nada. La incertidumbre frente a mi familia era lo más difícil, más allá de los golpes, más allá de la falta de comida", aseguró.

Elkana Bohbot aseguró que "siempre tuve fe de que iba regresar" y dijo que el momento más emocionante de su vida fue cuando se reencontró con su familia después de más dos años. "Poder sentir a mi esposa, poder oler, poder tocar, fue el momento más emocionante de mi vida. Tuve miedo al principio porque pensé que mi hijo me había olvidado. El niño, sin embargo, me abrazó, se abalanzó y fue un momento inexplicable, un momento muy importante de mi vida que me dio mucha felicidad".