El abecé para entender las nuevas tensiones geopolíticas entre Cuba y Estados Unidos

La relación geopolítica entre Cuba y Estados Unidos ha alcanzado un punto de ruptura crítica tras la implementación de una orden ejecutiva, por parte del presidente Donald Trump, que busca cortar el suministro energético de la isla, desencadenando una guerra de declaraciones entre los mandatarios de ambos países. El núcleo del conflicto actual reside en la decisión de Washington de imponer aranceles a cualquier nación que venda o suministre petróleo a la isla, bajo el argumento de que el gobierno cubano representa un peligro para la estabilidad regional.



El presidente Trump ha justificado esta presión extrema calificando a la isla como una "nación fallida". Al firmar la orden, el mandatario estadounidense declaró formalmente una situación de emergencia nacional, afirmando textualmente: "Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En declaraciones adicionales a la prensa, Trump se mostró tajante sobre el futuro del sistema cubano tras estas sanciones, señalando que "parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir".

Según la administración estadounidense, el fin del flujo petrolero, especialmente tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, que suministraba unos 27,000 barriles diarios, será el factor determinante para forzar un cambio de régimen. Trump añadió que es necesario "sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente", mencionando el deseo de muchos cubanoestadounidenses de regresar a una isla liberada.



Cuba califica de "fascistas" las nuevas sanciones de Estados Unidos

Desde La Habana, la respuesta ha sido de una indignación absoluta. El presidente Miguel Díaz-Canel no escatimó en adjetivos para describir la política de Washington, acusando a la actual administración de estar controlada por intereses particulares. Díaz-Canel manifestó en sus redes sociales: “Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.



El mandatario cubano denunció que, bajo un "pretexto mendaz y vacío de argumentos", Estados Unidos pretende asfixiar la economía de la isla mediante el chantaje a terceros países. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez calificó la medida como un "bloqueo total" y una violación flagrante de las normas internacionales.



Rodríguez señaló que "EE.UU. recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio".

Publicidad

Esta tensión se traslada al plano operativo, donde Cuba lucha por cubrir su demanda de 110,000 barriles de petróleo diarios, de los cuales debe importar dos tercios. Con Venezuela fuera de la ecuación tras la captura de Maduro, la presión recae ahora sobre proveedores como México (que enviaba entre 6,000 y 12,000 barriles) y Rusia (con unos 6,000 barriles diarios).



China condena las sanciones de EE. UU. contra Cuba

La comunidad internacional, liderada en este caso por China, ha condenado la postura de EE. UU. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, reiteró el apoyo firme de Pekín a la soberanía cubana y arremetió contra la naturaleza de las sanciones. Guo afirmó ante la prensa: Pekín "apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y su seguridad nacionales", y se opone a "la injerencia externa" y a "acciones e incluso prácticas inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo".

Mientras la geopolítica se tensa, la población cubana sufre las consecuencias de una crisis económica y energética sin precedentes, caracterizada por la escasez de alimentos, medicinas y apagones constantes. El gobierno cubano ha advertido que, aunque están dispuestos a un diálogo basado en la igualdad, no aceptarán negociaciones bajo "coerción" o amenazas, calificando las acciones de EE. UU. en la región como actos de terrorismo.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE