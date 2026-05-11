Las últimas horas del niño que murió dentro de un carro tras ser olvidado por su propia madre

En México hay conmoción por la muerte de Vicente, un niño de tres años que perdió la vida después de pasar más de 12 horas encerrado en un carro. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Mexicali y desataron una ola de indignación por la presunta negligencia ocurrida el pasado 1 de mayo. La fiscal general de Baja California dio detalles sobre los últimos minutos de vida que tuvo el menor.



Según la información proporcionada por la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, la mujer —identificada como Roxana “N”— asistió a una fiesta y llegó a su vivienda aproximadamente a las 11:00 p. m. en un automóvil en el que también estaba su hijo Vicente, quien permanecía sentado en el asiento trasero y sujeto a su silla de seguridad. “Aunque parezca increíble, cuando llega a su domicilio ella se baja y deja al niño en su sillita”, dijo la fiscal en una entrevista con el periodista Luis Cárdenas.

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La investigación del ente judicial permitió establecer que Roxana ingresó a su vivienda con el propósito de bañarse y luego atender al pequeño. Sin embargo, la mujer nunca volvió al vehículo. En cambio, hizo otras actividades como consumir bebidas alcohólicas y permanecer muy activa en redes sociales durante la madrugada. “Ella continuó su vida dentro de su domicilio”, contó Andrade.

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La madre del fallecido se despertó dos veces dentro de su vivienda. A las 11:00 a. m. fue la primera, pero continuó durmiendo. No fue sino hasta la 1:30 p. m. del 2 de mayo que volvió a despertar, cayó en cuenta y empezó a buscar a su hijo. Todo concluyó cuando encontró al menor sin vida dentro del carro.



Las pesquisas de un equipo forense determinaron que el niño falleció a causa de un golpe de calor después de permanecer en un espacio cerrado por más de 12 horas, lapso durante el cual la temperatura habría superado los 45 grados Celsius. La fiscal describió las condiciones a las que estuvo sometido el menor como “muy dolorosas”.

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“El niño tuvo una agonía muy horrible y finalmente falleció”, contó la fiscal en la reconstrucción que hizo de los hechos durante la conversación con Cárdenas.

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La evaluación del cuerpo arrojó resultados que evidencian el sufrimiento que padeció el pequeño. El cadáver presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producto de la exposición prolongada al calor. “El cuerpecito del niño quedó muy maltratado”, reveló la fiscal.

Roxana “N” fue vinculada al proceso judicial este 10 de mayo y permanece en prisión preventiva mientras avanza el caso. La Fiscalía de Baja California busca que la mujer sea condenada hasta a 50 años de prisión por los delitos de homicidio relacionado con omisión impropia y dolo eventual.

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Paula Rozo

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