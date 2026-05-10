Identidad de colombiana asesinada en Chile: esto se sabe sobre el crimen

Las autoridades de Chile informaron en los últimos días el homicidio de una mujer colombiana, identificada como Flor Yaneth Hurtado Perlaza, de 46 años. La víctima, según medios locales, fue atacada con arma de fuego por un hombre en el centro de la ciudad de Rancagua.



El homicidio de esta ciudadana colombiana ocurrió el pasado martes en la intersección de calles Cáceres con Rubio, donde, al parecer, estuvo conversando con un hombre antes del ataque.

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Según el medio chileno T13, la mujer y el señalado asesino comenzaron a tener una fuerte discusión y este segundo sacó el arma de fuego, le disparó en repetidas oportunidades y después escapó del sitio.



Así habría sido el homicidio de colombiana en Chile

El fiscal Francisco Caballero, de la Fiscalía Ecoh Rancagua, le dijo al medio citado que “se trataría de una trabajadora sexual que fue agredida por un cliente del local en el que ella se desempeñaba. Le habría propinado, de acuerdo con la información preliminar, cuatro disparos en la zona del rostro y el torso superior que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar”.

Las autoridades chilenas se encuentran investigando cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió este homicidio para identificar al agresor y así poderle dar captura. También se indaga si el asesino actuó solo o se encontraba con más personas al momento del crimen.



¿Cómo denunciar violencia contra la mujer?

En Colombia, la violencia contra la mujer puede denunciarse por distintas vías institucionales, incluso cuando la víctima no cuenta con asesoría legal previa. La persona afectada, o cualquier tercero que conozca los hechos, puede comunicarse de manera inmediata con la línea nacional 155, habilitada las 24 horas para orientación, apoyo psicológico y rutas de atención especializadas. En situaciones de riesgo urgente, también puede llamar a la línea de emergencias 123 para recibir protección inmediata de la Policía.



La denuncia formal puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, de forma presencial o a través de sus canales virtuales, donde se reciben casos de violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica. Asimismo, las Comisarías de Familia, ubicadas en la mayoría de municipios, están facultadas para recibir denuncias y dictar medidas de protección inmediatas, como órdenes de alejamiento.



Las mujeres también pueden acudir a la Defensoría del Pueblo o a las Personerías municipales, que brindan acompañamiento gratuito durante el proceso. El Estado colombiano garantiza confidencialidad, protección a la víctima y acceso a atención integral en salud, justicia y asistencia social, reconociendo la denuncia como un paso clave para frenar la violencia y proteger derechos fundamentales.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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