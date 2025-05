Actriz de contenido para adultos quedó embarazada trabajando y perdió bebé tras agresión en público

La creadora de contenido brasilera, Débora Peixoto, impactó a sus miles de seguidores en redes sociales al anunciar que tuvo un aborto espontáneo y perdió el bebé que esperaba y que fue engendrado por accidente en medio de la grabación de un video para su OnlyFans. La noticia está causando revuelo internacional, así como lo hizo en su momento el anuncio de su repentino e inesperado embarazo.

¿Qué le pasó a la influencer brasilera?

A través de alarmantes publicaciones, Peixoto informó que estaba enfrentando problemas de salud en medio de su embarazo, el cual anunció hace solo un mes. El 13 de mayo la famosa creadora de contenido para adultos explicó que tuvo que ir por urgencias al médico porque estaba presentando fuertes dolores y calambres. Aunque fue hospitalizada en un principio, momentos después fue dada de alta con la recomendación de guardar mucho reposo. "El bebé estaba bien y yo también, pero el médico me dijo que guardara reposo absoluto por los cólicos que estaba sintiendo", señaló la mujer.

Sin embargo, con el paso de las horas y a pesar de estar siguiendo las indicaciones de los médicos, los síntomas de la famosa empeoraron. Débora Peixoto señaló que al día siguiente en la mañana despertó con dolores y calambres mucho más fuertes. En la tarde, lo más preocupante ocurrió. "Pasó la tarde y sentía mucho dolor, así que corrí al baño y, cuando me di cuenta, estaba sangrando mucho".

La influencer detalló que al acudir una vez más al médico, estos le confirmaron que había perdido el bebé y tuvo que quedarse hospitalizada. A través de sus publicaciones, la mujer hizo todo un recuento de lo que vivió durante esos días de angustia y lo que siguió después del suceso, ahora que está de regreso en su casa. "Sí, tuve un aborto espontáneo, he pasado por varios problemas últimamente".

Había sido agredida días antes

No habían sido semanas fáciles para Débora Peixoto antes de la pérdida de su bebé. También en sus redes sociales la mujer había registrado y denunciado la agresión física de la que fue víctima por parte de dos hombres en plena calle. Según detalló, el impacto físico y psicológico de todo lo que le había pasado pudo influir para perder el embarazo que apenas tenía algunas semanas.

"Quedé embarazada fuera del matrimonio, me separé, fui agredida, regresé a mi matrimonio, pero cuento con el apoyo de mi familia. Este fin de semana me volví loca porque quería divertirme porque no estaba bien, ¡especialmente por los comentarios malos! ¡Nunca jugaría con algo serio como eso!", escribió en una publicación después de lo ocurrido.

Luego de anunciar su embarazo, a mediados del mes de abril, como un "accidente laboral", Peixoto fue blanco de muchas críticas en las redes sociales. El embarazo, que fue fruto de una grabación de contenido para OnlyFans, no solo la expuso ante los internautas, sino que causó problemas en su matrimonio. Aunque finalmente su esposo aceptó la situación y decidieron seguir adelante, el odio de las redes sociales llegó a la vida real.

Una noche la mujer decidió salir con amigas, esperando distraerse de todo la ola de 'hate' que estaba recibiendo, pero no contaba con que iba a ser reconocida en medio de una fila en un 'drive-thru'. Dos hombres que la reconocieron empezaron a atacarla y hasta la agredieron físicamente, ya que ella terminó con una mano lastimada en el médico.

"Me llamaron zorra, prostituta, drogadicta, dijeron que tenía sida. Y todo porque no querían hacer fila detrás de mí ... Independientemente del trabajo que elijamos, merecemos respeto. Que produzca contenido para adultos no significa que alguien tenga derecho a amenazarme o incitarme al abuso. Estoy en pánico", escribió la famosa en un video de la agresión que publicó en su perfil para hacer la denuncia.

Actualmente, Peixoto ya se encuentra en casa y recuperándose de lo ocurrido. Aseguró que, por ahora, está recibiendo el apoyo de su esposo, con quien seguirá su matrimonio y también con el de su colega de trabajo y quien era el padre del hijo que venía en camino. Está recibiendo el apoyo de varios de sus seguidores que le mandan sus mejores deseos.

