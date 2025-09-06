Publicidad

Le dijeron que tenía una infección urinaria por estos síntomas y realmente era un cáncer en etapa 4

El devastador diagnóstico que recibió una mujer tras sufrir de dolores durante meses la llevó a buscar alternativas de atención en otros países para tratar el cáncer de páncreas.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: septiembre 06, 2025 11:11 a. m.
Laura Nixon cáncer de páncreas
Laura Nixon fue diagnosticada con cáncer de páncreas
Pexels/GoFundMe