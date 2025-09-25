Líder de Palestina, Mahmud Abás, habla ante la ONU: Israel está cometiendo “un crimen de guerra”

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El líder palestino, Mahmud Abás, privado de visa, intervino virtualmente este jueves 25 de septiembre ante la ONU, al tiempo que Estados Unidos analiza la forma de frenar una posible anexión israelí de Cisjordania.
El veterano presidente de la Autoridad Palestina, de 89 años, se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas tres días después de que Francia lideró una cumbre especial en la que una serie de naciones occidentales reconocieron un Estado palestino.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó rotundamente la idea de un Estado palestino y, en una medida inusual, negó la visa y así impidió a Abás y sus principales asesores viajar a Nueva York para la cita anual de líderes mundiales.
La Asamblea General, sin embargo, votó abrumadoramente para permitir que Abás se dirigiera al organismo a través de un mensaje en video.
Publicidad
Noticia en desarrollo.