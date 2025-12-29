VIDEO| Así quedó vehículo en el que viajaba Anthony Joshua tras accidente: confirman dos fallecidos

Durante la mañana de este lunes 29 de diciembre se reportó el incidente que vivió el reconocido boxeador Anthony Joshua en Nigería, cuando su camioneta, una Jeep Lexus, impactó contra un camión en la autopista Lagos-Iba. De acuerdo con El Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC), "dos personas perdieron la vida, una resultó herida y las otras dos resultaron ilesas. Anthony Joshua fue rescatado con vida, aunque sufrió heridas leves".



Los informes preliminares del Comando del Sector de Ogun indican que el accidente ocurrió alrededor del medio día, exactamente cerca de la zona de Sinoma, en el estado de Ogun, cuando se reportó a FRSC. Hasta el momento no se ha confirmado los motivos exactos que causaron el accidente. Sin embargo, las autoridades estiman que el siniestro se dio a raíz del "exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos" por parte de la camioneta de Joshua.



¿Cuál es el estado de salud de Anthony Joshua?

De acuerdo con lo mencionado por FRSC, gracias a la rápida reacción por parte de los agentes que llegaron al lugar de los hechos se logró un "rápido rescate, la evacuación de las víctimas, un control eficaz del tráfico y la prevención de accidentes secundarios". La estrella del boxeo británico, de 36 años, fue "rescatado con vida y sufrió heridas leves" y está recibiendo tratamiento en el hospital.

Por su parte, la víctima herida "fue evacuada para recibir atención médica, mientras que los restos del fallecido fueron trasladados a la morgue Livewell, en Ajaka, Sagamu. Se notificó debidamente a la División de Tráfico Motorizado de la Policía de Nigeria (MTD) para que realizara una mayor investigación y recopilara la documentación necesaria" publicó El Cuerpo Federal de Seguridad Vial en su página web.

Los motivos por los que Anthony Joshua se encontraba en Nigeria

De acuerdo con lo publicado por el Daily Mail, Anthony Joshua nació en Watford, en Inglaterra, sin embargo, "está muy orgulloso de sus raíces nigerianas, ya que su familia proviene de Sagamu, en el suroeste del país".



"Joshua a menudo luce una bandera de Nigeria en sus caminatas por el ring antes de las grandes peleas y uno de sus tatuajes más destacados es el continente africano en su hombro". Adicionalmente, en esta ocasión, el boxeador se encontraba de vacaciones con la familia, según el promotor del boxeador, Eddie Hearn, a Daily Mail Sport. "Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes", afirmó.



Un miembro de la familia de Joshua que vive en Nigeria dijo que el accidente los dejó a todos en shock. "Esperamos su pronta recuperación y también la de las personas que fallecieron. Rezo para que los difuntos descansen en paz. Ha sido un shock para la familia", dijeron a la BBC. Finalmente, de acuerdo con los últimos reportes compartidos por el ya mencionado diario ingles, Sina Ghami, su entrenador de fuerza y acondicionamiento y Latif Ayodele, su entrenador, son los hombres que fallecieron después de que la camioneta Lexus en la que viajaban se estrellara contra un camión estacionado, ambos eran viejos amigos de Joshua.

