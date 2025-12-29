En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO| Así quedó vehículo en el que viajaba Anthony Joshua tras accidente: confirman dos fallecidos

VIDEO| Así quedó vehículo en el que viajaba Anthony Joshua tras accidente: confirman dos fallecidos

En el accidente de tránsito que sufrió el reconocido boxeador Anthony Joshua en Nigeria, de acuerdo con las autoridades, dos personas perdieron la vida.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de dic, 2025
Accidente de tránsiro de Anthony Joshua en Nigeria
AFP / Instagram: @frscnigeria

