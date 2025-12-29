Hombre mató a su yerno tras enterarse que su hija era víctima de violencia, todo quedó en video

Un nuevo caso de violencia conmociona a Brasil, luego de que un hombre asesinara al esposo de su hija y todo quedara captado en cámaras de seguridad. Según se conoció, los hechos ocurrieron cuando el padre se enteró que su hija era víctima de violencia por parte de su pareja.

Los hechos ocurrieron en el municipio Três Barras, en Paraná, Brasil, el pasado 17 de diciembre. Según el reporte preliminar de la Policía Militar de Paraná, el enfrentamiento se dio en la casa en la que vivía la pareja. Todo fue grabado en las cámaras de seguridad de la vivienda.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Las cámaras de video de la casa captaron el momento en el que Juliano China dos Santos, un hombre de 32 años, es increpado en la entrada principal de su casa por su suegro, un adulto mayor. El hombre parece que fue a reclamarle luego de que su hija le contara que su esposo la golpeaba frecuentemente.

En medio de la ajetreada discusión, se puede ver el momento en el que el suegro le apuntó con un arma de fuego mientras le seguía diciendo cosas. Durante un rato ambos hombres forcejearon, pero finalmente el papá logró liberarse.



Unos segundos más tarde, el suegro disparó el revólver calibre 38 y dejó a su yerno arrodillado en el suelo, mientras su suegro escapaba del lugar en un carro de color gris. La mujer también se encontraba en la escena y vio lo ocurrido, en medio de todo lo ocurrido huyó con su padre. El yerno recibió por lo menos tres disparos, según la policía, y murió en el lugar de los hechos.



Lo que dice la policía sobre lo ocurrido

Según el informe de las autoridades, horas antes del enfrentamiento con su suegro, Juliano había golpeado a su esposa. La mujer contó en sus declaraciones a la Policía Militar de Paraná que le había pedido a una amiga que se quedara con ella en su casa, esto para evitar que su esposo la golpeara.



Su plan no funcionó nada bien, pues cuando el hombre llegó a su casa trató de echar a su amiga. Pero cuando la mujer expresó que no aceptaba que su amiga abandonara la casa, Juliano le propinó una cachetada en la cara, la amenazó y se fue de la casa, anunciándole que no quería ver a su amiga al regresar.

La esposa, temiendo que cuando Juliano regresara a casa la golpeara aún más fuerte, decidió aprovechar que se había ido de casa y contactó a sus padres. Por primera vez, la mujer decidió contarle a sus padres lo que vivía con su esposo, quien constantemente la golpeaba.

Luego de esa conversación, Juliano regresó a casa, pero en ese momento también se apreció su suegro armado.Hasta el momento, el caso está siendo investigado por la Policía Militar de Paraná, la Policía Civil de Paraná y el Instituto Médico Legal.

Según las autoridades, hicieron presencia en el lugar tras recibir la llamada de una mujer que solicitó su presencia por un incidente de violencia doméstica en su vivienda, cuando un hombre estaba amenazando a su pareja. Sin embargo, no contó que ese hombre era su padre y, además, cuando las autoridades llegaron al lugar tampoco la encontraron.

