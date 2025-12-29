En vivo
Hombre mató a su yerno tras enterarse que su hija era víctima de violencia, todo quedó en video

Hombre mató a su yerno tras enterarse que su hija era víctima de violencia, todo quedó en video

Las autoridades hicieron presencia en el lugar y encontraron al yerno sin vida, mientras el suegro y su esposa huyeron del sitio.

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de dic, 2025
Suegro mató a su yerno
Foto: Video

