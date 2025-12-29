En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Descubrió que estaba embarazada cuando fue al médico a retirarse un quiste

Descubrió que estaba embarazada cuando fue al médico a retirarse un quiste

El bebé nació en perfecto estado, a pesar de no haberse formado en el útero de la mujer. Para la cirugía se requirieron 30 profesionales de la salud.

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Mujer no sabía que estaba embarazada
Foto: Telemundo 52

Publicidad

Publicidad

Publicidad