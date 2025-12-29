Descubrió que estaba embarazada cuando fue al médico a retirarse un quiste

Antes de que se acabe el año 2025, una mujer hispana de 41 años es protagonista de un nuevo caso médico misterioso y que los mismos profesionales de la salud han llamado "milagro". Se trata Suze López, una mujer que acudió al médico para el retiro de un quiste de 10 kilos, y que descubrió en ese momento que estaba embarazada y a poco tiempo de dar a luz.

Su bebé, a quien llamó Ryu, sorprendentemente se había formado por completo fuera del útero y sin que ella lo notara. Nació días después en perfecto estado de salud.



¿Cómo ocurrió todo?

Suze López es una enfermera de Bakersfield, California, quien llevaba años luchando con un tumor en sus ovarios y una condición que desde hace 17 años le impedía tener un segundo hijo. Para diciembre de este 2025, a la mujer de 41 años le habían programado una operación para retirar el quiste que ya pesaba unos 10 kilos.

"Por el tamaño del quiste, los médicos pensaron que podía tratarse de un falso positivo o incluso de cáncer de ovario", detalló López a Telemundo 52.



La enfermera se presentó en el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles el día de la cirugía y todo transcurría con total normalidad. Sin embargo, minutos después de realizarse los exámenes de rutina previos a la intervención, entre ellos una prueba de embarazo, su situación cambió por completo. Los médicos le informaron que estaba embarazada.



"Siempre he tenido periodos muy irregulares y molestias abdominales, así que nunca imaginé que, después de 17 años de orar e intentar tener un segundo hijo, realmente estuviera embarazada", agregó la mujer.

John Ozimek fue el médico que le dio la noticia a la paciente. Inmediatamente los planes cambiaron, a Suze López empezaron a estabilizarle la presión arterial, le hicieron una resonancia magnética, análisis de sangre y hasta una ecografía. Algo no cuadraba con los resultados de la prueba de embarazo.

"Suze estaba embarazada, pero su útero estaba vacío", detalló el médico a la prensa local. "El bebé no estaba dentro de la masa; en realidad estaba creciendo detrás de ella, empujando los órganos hacia afuera. Eso explica por qué la paciente nunca supo que estaba embarazada".

Después de algunos exámenes más, los médicos determinaron que la mujer tenía un embarazo ectópico abdominal, una condición bastante extraña en la que el feto se desarrolla fuera del útero. Estos casos, según detallaron, son extremadamente riesgosos para la madre y para el bebé, y pocas veces llegan a término.

Sin embargo, al revisar a Suze y al feto, se encontraron con algo sorprendente. El feto estaba ubicado cerca del hígado de la mujer y por lo que se veía, estaba sano, totalmente formado y a poco tiempo de nacer.



Un nacimiento milagroso

Ante lo extraño del caso y la necesidad de salvar a madre e hijo, en el hospital se organizó una intervención de urgencia y coordinada, en la que participaron 30 profesionales de la salud. El plan era retirar el quiste de 10 kilos y lograr el nacimiento del bebé en camino, para ello participaron ginecólogos, oncólogos, especialistas en medicina materno-fetal, anestesistas y personal de cuidados intensivos neonatales.

En primera medida, el ginecólogo oncólogo Michael Manuel se encargó de extraer el enorme quiste dermoide que estaba ubicado en los ovarios de la paciente. Con este exitoso procedimiento, se logró el nacimiento del bebé, minimizando los riesgos de hemorragia.

Ryu, como llamaron al recién nacido sus padres, llegó al mundo de una manera inucual, riesgosa y completamente inesperada, pero llegó pesando 3,6 kilos y con un buen estado de salud. Tras el alumbramiento, fue llevado a la unidad neonatal para observación, pero afortunadamente todo estaba en perfecto estado.

A través de un comunicado, el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles felicitó a sus profesionales por haber logrado con éxito este procedimiento y calificaron lo ocurrido como algo "milagroso".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITIAL