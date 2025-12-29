Rusia acusa a Ucrania de lanzar drones contra residencia del presidente Putin; Zelenski lo niega

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia oficial de Vladimir Putin, situada entre Moscú y San Petersburgo, y anunció que "revisará" su postura negociadora para poner fin a la guerra tras este "ataque terrorista".

En un comunicado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó 91 drones contra la "residencia oficial" del presidente ruso en la región de Nóvgorod, y aseguró que todos fueron destruidos por la defensa aérea. Lavrov anunció que Rusia ha elegido objetivos en Ucrania para "ataques de represalia" y que la "posición negociadora de Moscú será revisada".

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", dijo Lavrov, citado por las agencias rusas.



La respuesta de Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, tal y como afirmó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.



"Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania", manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.

El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas "afirmaciones peligrosas" cuyo objetivo es "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

Zelenski, que se reunió el domingo en Florida durante tres horas para avanzar hacia la paz en Ucrania con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó de "típicas tácticas mentirosas de los rusos" las afirmaciones de Lavrov según las cuales las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias de Putin.

Lavrov agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

Frente a esas afirmaciones, Zelenski defendió que su país "no está tomando medidas" que puedan debilitar "la labor de la diplomacia". "Rusia siempre toma esas medidas. Esta es una de las muchas cosas que nos separan", subrayó el jefe de Estado ucraniano. "Es importante que el mundo no permanezca en silencio ahora y que los rusos no perturben el avance hacia la paz", concluyó Zelenski.

¿Qué pasará con las actuales negociaciones sobre Ucrania?

Este hecho acontece poco tiempo después de que tanto Rusia como el mandatario Donald Trump hablaran sobre un eventual acuerdo respecto al conflicto con Ucrania. En este, ambos líderes manifestaron que veían con buenos ojos las negociaciones que se adelantaban sobre este conflicto. Por lo anterior, y ante la respuesta del Kremlin respecto a este supuesto ataque, tales negociaciones enfrentan ahora un nuevo contratiempo. Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero dijo que revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

Y es que el Kremlin había dado a conocer este lunes que coincidía con el presidente estadounidense, Donald Trump, en que las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania estaban en su fase final. Tras reunirse el domingo en Florida con Volodimir Zelenski, el mandatario estadounidense afirmó que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, afirmó el domingo que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo para finalizar la invasión de Rusia en Ucrania, pero no anunció avances sobre la sensible cuestión territorial tras nuevas conversaciones con los líderes de Moscú y Kiev.

El viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó acusó a las autoridades de Kiev de cometer "provocaciones" para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase "delicada de búsqueda de soluciones".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / *Con información de EFE y AFP

NOTICIAS CARACOL DIGITAL