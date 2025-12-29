En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Rusia acusa a Ucrania de lanzar drones contra residencia del presidente Putin; Zelenski lo niega

Rusia acusa a Ucrania de lanzar drones contra residencia del presidente Putin; Zelenski lo niega

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dio a conocer el hecho. Esto es lo que se sabe al respecto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Vladimir Putin rompe el silencio y habla sobre bombardeos de Estados Unidos en Irán
Vladimir Putin, presidente de Rusia -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad