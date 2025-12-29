El boxeador Anthony Joshua sufre un accidente de tránsito en Nigeria: esto es lo que se sabe

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de pesos pesados, resultó herido en un accidente de tránsito en Nigeria en el que murieron dos personas este lunes 29 de diciembre, afirmaron medios del país africano.



El periódico Punch afirmó que el suceso ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el coche en el que viajaba el boxeador colisionó contra un camión. Una fuente policial confirmó que Joshua estaba implicado en el accidente. Según imágenes que circulan en redes sociales, se ve a Joshua, sin camiseta, rodeado de lo que parecen ser restos de cristales de una ventanilla rota además de ver el estado en el que quedó el vehículo tras la colisión.

Su promotor, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia. "Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes", afirmó.

Un testigo del accidente afirmó que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor. "El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto", declaró Adeniyi Orojo a Punch News. En 2026 Joshua, excampeón olímpico, tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también excampeón mundial Tyson Fury.



¿Qué ocasionó el accidente de Anthony Joshua?

De acuerdo con la información compartida por el medio Daily Mail, el Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria especula que la principal causa del accidente habría sido "el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos", lo que ocasionó el choque contra un camión estacionado. "Lamentablemente, dos personas perdieron la vida; una resultó herida y las otras dos resultaron ilesas. Anthony Joshua fue rescatado con vida", según el comunicado.



"El Comando de Policía del Estado de Ogun confirma que el boxeador de renombre mundial, Anthony Joshua, estuvo involucrado en un accidente de tránsito hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 11:00 am, en Makun, estado de Ogun (...) El vehículo que transportaba al Sr. Joshua, una camioneta Lexus, estuvo involucrado en el accidente en circunstancias que se están investigando. Joshua, sentado en la parte trasera del vehículo, sufrió lesiones leves y recibe atención médica" informaron.



El reciente enfrentamiento de Anthony Joshua contra Jake Paul

El excampeón de los pesos pesados Anthony Joshua logró un nocaut en el sexto asalto ante el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, a quien causó una "doble fractura de mandíbula" en su lucrativo combate respaldado por Netflix, el pasado 19 de diciembre en Miami.



Esta pelea, que despertó temores por la seguridad de Paul y reunió a varias celebridades, enfrentó a dos boxeadores de niveles y complexiones muy desiguales por una bolsa estimada en 184 millones de dólares. Paul logró resistir más de lo previsto, aunque su estrategia de evitar contactos e intercambios de golpes desesperó a más de uno en el Kaseya Center.

Anthony Joshua, británico de 36 años, campeón olímpico en 2012, tuvo que esforzarse para vencer a un adversario que intentó provocarlo con muecas, hasta que finalmente impuso su tamaño superior y potencia en los últimos compases del duelo pactado a ocho asaltos. "No fue mi mejor desempeño, en mi mente estaba derrumbar a Jake Paul, castigarlo, quería haberlo hecho antes, pero quiero darle el reconocimiento por haberme enfrentado y porque se paró como un hombre", afirmó el vencedor.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL CON INFORMACIÓN DE AFP