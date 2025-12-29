En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El boxeador Anthony Joshua sufre un accidente de tránsito en Nigeria: esto es lo que se sabe

El boxeador Anthony Joshua sufre un accidente de tránsito en Nigeria: esto es lo que se sabe

El boxeador británico Anthony Joshua, quien recientemente combatió contra el creador de contenido y boxeador Jake Paul, sufrió un accidente de tránsito en Nigeria este lunes según medios del país.

Por: AFP
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
El boxeador Anthony Joshua sufre un accidente de tráfico en Nigeria
Según medios del país africano, Joshua estaba implicado en el accidente.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad