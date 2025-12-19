Lo que se sabe del asesinato de Mario Pineida, el futbolista del Barcelona SC, en Ecuador

El fútbol sudamericano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del futbolista Mario Pineida, un reconocido defensa del Barcelona Sporting Club de Guayaquil. El lamentable suceso ocurrió la tarde del miércoles 17 de diciembre de 2025 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Pineida, de 33 años, perdió la vida en un ataque armado mientras realizaba compras.



¿Cómo murió Mario Pineida?

De acuerdo con lo registrado por cámaras de seguridad, el ataque se produjo en la vía pública, a plena luz del día, cuando el jugador salía de una carnicería en Guayaquil. Hombres armados ingresaron al establecimiento, perpetraron el tiroteo y huyeron del lugar.

Una mujer, de nacionalidad peruana, también falleció en el ataque y aún no es claro qué relación tenía con el jugador. Versiones preliminares indican que no era su esposa, Ana Aguilar, quien habría emitido un comunicado pidiendo respeto por su duelo, su integridad y la de sus tres hijos.

Actualmente, las autoridades han acudido a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes, buscando esclarecer lo sucedido y determinar si el crimen fue un acto premeditado. Si bien los motivos detrás de este trágico hecho aún se desconocen oficialmente, existen pistas que sugieren un trasfondo de violencia planificada.



Una de las claves en la investigación es que Mario Pineida había recibido amenazas días antes de su asesinato. Esta situación era conocida por la dirigencia del club, pues el jugador había solicitado medidas de seguridad, según confirmó Antonio Álvarez, el presidente del Barcelona SC. Esta información sugiere que el ataque del 17 de diciembre podría haber sido un acto dirigido y no un hecho aleatorio.



Este asesinato se inscribe en un contexto de creciente violencia que ha golpeado recientemente al fútbol ecuatoriano. Desafortunadamente, este no es un caso aislado, desde inicios de 2025 se han registrado al menos cinco asesinatos de futbolistas en Ecuador, pero el de Pineida es el primero de un jugador de la primera división ecuatoriana e integrante de uno de los grandes clubes del país, acostumbrado a ganar títulos nacionales y a competir en la Copa Libertadores.

¿Quién era el juagdor Mario Pineida?

Mario Pineida era un defensa de 33 años con una trayectoria consolidada en el fútbol de Ecuador. Inició su carrera profesional en 2010 con Independiente del Valle, pero fue en el Barcelona de Guayaquil donde dejó su huella más significativa. El club, donde militaba al momento de su muerte, fue el epicentro de su carrera, llegando a disputar más de 200 partidos en dos etapas. El deportista tuvo una breve experiencia internacional en 2022 con el Fluminense de Brasil.



Reacción del Barcelona SC Guayaquil

La noticia generó una profunda consternación a nivel institucional. El Barcelona SC emitió un comunicado oficial manifestando su profundo pesar por el fallecimiento de su jugador, señalando que la noticia enluta a toda la "familia barcelonista". El club se comprometió a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y anunció que informaría oportunamente sobre los actos que se realizarán en memoria del defensa.

Adicional al reconocimiento que ha realizado el club hacia Pineida, hinchas del equipo, como Eduardo Santander, expresaron su “rabia, tristeza e impotencia” tras lo ocurrido y aseguraron que llevarían “la camiseta amarilla siempre”. El Barcelona Sporting Club informó de que puso a disposición de la familia el estadio Monumental Banco Pichincha para acoger el velorio, aunque finalmente los allegados del jugador declinaron la propuesta y optaron por realizarlo en el parque.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL CON INFORMACIÓN DE EFE