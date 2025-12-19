En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Lo que se sabe del asesinato de Mario Pineida, el futbolista del Barcelona SC, en Ecuador

Lo que se sabe del asesinato de Mario Pineida, el futbolista del Barcelona SC, en Ecuador

El futbolista de 33 años murió tras un tiroteo a plena luz del día. Una mujer, de nacionalidad peruana, también falleció en el ataque y las autoridades buscan esclarecer lo sucedido.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Quién era Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador que fue asesinado
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad