Los videos del accidente de helicóptero de noticias que se estrelló en Estados Unidos

El periodismo en Estados Unidos se viste de luto. Un helicóptero de noticias se estrelló este martes 15 de septiembre en Chatsworth, Los Ángeles, California, mientras cubría desde el aire un accidente de tránsito ocurrido horas antes en la zona. El siniestro dejó tres personas muertas y otra herida, según información entregada por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) a medios locales.



El accidente ocurrió poco antes de las 7:00 de la noche, en el bloque 9100 de North Mason Avenue. De acuerdo con las autoridades, la aeronave cayó entre dos edificios comerciales y, tras el impacto, se produjo un incendio que alcanzó varios vehículos y contenedores de almacenamiento. El hecho fue reportado por colegas de otros medios. Dos de las víctimas fueron idetnifcadas como la periodista Eliana Moreno y el piloto George Mancini, de la cadena CBS.

BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.



The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026

Entre los videos quedó el trabajo de reportería de uno de los periodistas de CBS, llamado Robert, estuvo en el lugar de los hechos para reportar la tragedia sin conocer hasta ese momento quienes eran los afectados o de qué canal correspondía la aeronave. Mientras tanto, fue testigo de cómo otros colegas se quebraron ante la incertidumbre. Él mismo en la transmisión en vivo estaba afectado y titubeando mientras que las autoridades despejaban el área para trabajar.



Los Angeles Fire Department (LAFD) on KNBC helicopter crash in California:



"First arriving unit reports an unknown make/type of helicopter has gone down between two commercial buildings. Fire from the crash is exposing four vehicles. Firefighters are in offensive mode, attacking… https://t.co/2c97zwFOuX — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

Publicidad

El helicóptero cubría otro accidente de tránsito

La aeronave se encontraba en el sector porque varios helicópteros de medios de comunicación habían llegado para registrar un accidente ocurrido previamente en el oeste del Valle de San Fernando. En ese primer hecho estuvieron involucrados un autobús del sistema de transporte público Metro y otro vehículo. Mientras los medios cubrían las consecuencias del accidente desde el aire, ocurrió el desplome del helicóptero. NBC Los Ángeles confirmó que se trataba de un helicóptero de noticias. Otros reportes señalaron que la aeronave pertenecería a KNBC-TV, estación de NBC en Los Ángeles, aunque esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El impacto provocó un incendio en la zona. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que 56 bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, que posteriormente fueron extinguidas por completo.El incendio también ocasionó daños en cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento. Según las autoridades, las estructuras comerciales ubicadas cerca del sitio del accidente no estuvieron en riesgo.

La fuerza del impacto dificultó inicialmente la identificación de la aeronave. Brandon Silverman, oficial de información pública del LAFD, explicó que los equipos de emergencia no lograron determinar de inmediato el número de identificación ubicado en la cola del helicóptero. Los rescatistas tuvieron que revisar los restos de la aeronave para establecer cuántas personas viajaban a bordo y avanzar en su identificación. Por el momento, las autoridades tampoco han informado las edades ni el género de las personas fallecidas.

Entre los datos conocidos sobre el accidente se encuentra que al menos una de las víctimas mortales no viajaba en el helicóptero. De acuerdo con el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, esta persona se encontraba en tierra cuando la aeronave se precipitó. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pues ya estaban atendiendo el accidente de tránsito registrado poco antes en el sector. Por ahora, las autoridades no han establecido qué provocó la caída del helicóptero. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) participarán en la investigación para establecer las circunstancias que llevaron al desplome de la aeronave.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co