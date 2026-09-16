Mujer vivió 11 años bajo quimioterapia por cáncer terminal que nunca tuvo: "Me arruinaron la vida"

Lo que debía ser un diagnóstico médico certero terminó convirtiéndose en una pesadilla que acompañó a Becky Jones durante más de una década. A los 21 años, la joven británica recibió una noticia devastadora: le dijeron que tenía un tumor cerebral terminal y que le quedaban pocos meses de vida. Sin embargo, 11 años después descubrió que nunca tuvo cáncer. La historia, revelada por BBC Mundo, ha generado indignación en Reino Unido y ha reabierto el debate sobre los errores médicos y los sistemas de control en la atención hospitalaria.



Cuando recibió el supuesto diagnóstico, Jones apenas comenzaba a construir su proyecto de vida. Había conocido recientemente a su pareja y soñaba con hacer carrera en la policía. De un momento a otro, esos planes quedaron eclipsados por la idea de enfrentar una enfermedad terminal. Convencida de que luchaba contra un agresivo cáncer cerebral, aceptó someterse al tratamiento que los especialistas consideraban necesario para mantenerla con vida.



"Me dijeron una y otra vez que sin la quimioterapia moriría": Becky Jones

Según relató a la BBC, durante años tomó temozolomida, un medicamento utilizado en tratamientos de quimioterapia para determinados tumores cerebrales. Le aseguraron repetidamente que sin ese fármaco corría el riesgo de morir: "Me dijeron una y otra vez que sin la quimioterapia moriría". La joven confió en el criterio médico y siguió las indicaciones, pese a que en diversas ocasiones manifestó dudas sobre los resultados de las pruebas que le realizaban.

La quimioterapia tuvo un fuerte impacto en su salud física y emocional. Jones afirmó que con frecuencia se sentía enferma, sufría fatiga, problemas estomacales y otros efectos secundarios asociados al tratamiento. Además, su vida social y familiar se vio limitada por una condición médica que creía real. Muchas decisiones importantes quedaron condicionadas por el temor a una enfermedad que supuestamente avanzaba dentro de su organismo.

Durante años coexistió con una duda persistente: las exploraciones médicas parecían no mostrar con claridad un tumor cerebral. Cuando preguntaba por esa aparente contradicción, recibió explicaciones que la llevaron a seguir confiando en el diagnóstico. Nadie imaginaba entonces que el verdadero problema no era un cáncer oculto, sino un error que acabaría marcando buena parte de su vida adulta.



La verdad salió a la luz en 2025, después de una revisión independiente de varios casos relacionados con el oncólogo Ian Brown, vinculado al Hospital Universitario de Coventry. Fue entonces cuando Jones recibió una noticia tan impactante como la que había escuchado once años antes: nunca había tenido un tumor cerebral. Los especialistas concluyeron que padecía una inflamación cerebral, una condición que podía haberse tratado con esteroides y que no requería el prolongado tratamiento de quimioterapia al que fue sometida.



"Básicamente, me ha arruinado la vida": mujer con diagnóstico falso de cáncer

La reacción de la mujer estuvo marcada por la incredulidad y la rabia. Según declaró a la BBC, sintió que gran parte de su vida había sido arrebatada por un diagnóstico equivocado. Más de una década de tratamientos, preocupaciones y limitaciones estuvieron basados en una enfermedad que nunca existió. “Nunca tuve un tumor cerebral. Me diagnosticaron erróneamente y he pasado por todo este tratamiento durante la mayor parte de mi vida adulta, sin motivo alguno”, afirmó, al tiempo que describió la experiencia como algo que "básicamente, me ha arruinado la vida"



El caso de Jones no sería un hecho aislado. De acuerdo con la investigación divulgada por la BBC, más de 40 pacientes han emprendido acciones legales contra la Fundación de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire, alegando tratamientos oncológicos innecesarios o excesivamente prolongados. Algunos pacientes sostienen que también recibieron temozolomida durante años y relacionan sus problemas de salud con ese tratamiento.

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ÁNGELA URREA PARRA

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