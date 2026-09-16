EE. UU. desviará a Colombia y otros aliados latinoamericanos ayuda militar destinada a Europa y Asia

El Gobierno de Estados Unidos desviará ayuda militar, valorada en 52 millones de dólares y destinada originalmente a Europa y Oriente Medio, hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, cuyos gobiernos están alineados con la Administración de Donald Trump, según explicó este martes un representante del Departamento de Estado.

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El funcionario afirmó que el Departamento de Estado ha notificado al Congreso su intención de redirigir estos fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que habían sido destinados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. La notificación se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, regresara de una gira que la semana pasada lo llevó por tres -Colombia, Ecuador y Perú- de los cuatro países a los que Washington va a transferir estas partidas.



El Departamento de Estado considera que los fondos utilizados en las Américas servirán para combatir el "narcoterrorismo" en la "zona de influencia" de Washington y ayudarán a garantizar la seguridad del Canal de Panamá, y recuerda también que durante la última década el Congreso ha destinado o asignado "cerca del 80 % del FMF" a Oriente Medio.



También insiste en que esta modificación está en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno Trump y puntualiza que disminuirá la potencial dependencia en materia de defensa de estos socios latinoamericanos con respecto a "adversarios" de Estados Unidos.

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Panamá, Perú, Ecuador y Colombia han aceptado unirse al marco operativo de la Alianza de las Américas, el paraguas bajo el cual el Gobierno Trump quiere combatir el crimen organizado en Latinoamérica y que, en principio, incluye la potencial ejecución de operaciones militares conjuntas en los territorios de estos países.

A su vez, el desvío de fondos es la última de una serie de medidas que han reducido el apoyo militar estadounidense a países europeos desde el regreso en 2025 al poder de Trump, que ha protestado repetidamente por lo que considera la falta de voluntad de los socios de la OTAN de incrementar sus inversiones en defensa.

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Las conclusiones de la reunión en Barranquilla

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron el pasado martes 8 de septiembre en busca de un nuevo impulso a la relación bilateral con la lucha contra el narcoterrorismo y la reconstrucción del país tras el terremoto del mes pasado como base.

"De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado 'los Acuerdos de Barranquilla', alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio", expresó De la Espriella.

Esta iniciativa, añadió el mandatario, supone la atención de "enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva" provocado por el sismo, que deja hasta el momento 331 muertos y 4.505 heridos. Por esa razón le propuso a Rubio trabajar "en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (de Estados Unidos), a otras agencias y al sector privado".

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Además de los estragos causados por el terremoto, el nuevo Gobierno colombiano recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

"Queremos traer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte y haremos lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión", señaló De la Espriella.

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EFE