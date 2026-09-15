Mujer sufrió graves heridas tras quedar su cabello atrapado en atracción de parque de diversiones

Lo que pretendía ser una jornada de diversión terminó en un accidente en una feria de Maharashtra, India, luego de que el cabello de una mujer de 25 años quedara atrapado en los rodamientos y el mecanismo giratorio de una noria. La fuerza ejercida por la atracción le provocó graves lesiones en el cuero cabelludo.



De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió el viernes durante la feria realizada con motivo del festival Tanha Pola, en el taluka de Mahagaon, en el distrito de Yavatmal. La mujer fue identificada como Bali Maruti Talikote, residente de Phulsawangi, quien había acudido al lugar para visitar el templo Puneshwar Mahadev.

Bali subió a la noria para disfrutar de la feria. El recorrido transcurría con normalidad, pero cuando la atracción comenzó a girar a mayor velocidad, su largo cabello quedó enredado en los rodamientos ubicados detrás del asiento.

De acuerdo con la información reportada, el cabello de la mujer fue jalado con fuerza por el mecanismo giratorio, lo que también ejerció presión sobre su cuero cabelludo. La mujer comenzó a gritar debido al intenso dolor.



Este medio se abstiene de compartir las imágenes que circulan en redes sociales, debido a la sensibilidad y por respeto a la dignidad de la víctima.



Los gritos alertaron a las personas que se encontraban en la feria y provocaron momentos de pánico entre los asistentes. La situación fue atendida por el personal presente en el lugar y por agentes de la Policía.

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Tras conocer lo ocurrido, los agentes que se encontraban de servicio en la feria acudieron al lugar para auxiliar a la mujer. El subinspector Sunil Ambhurre y el agente Suhas Kayte, con ayuda de residentes locales, participaron en las labores de rescate.

La primera acción fue detener la noria, que continuaba girando a gran velocidad. Una vez controlada la atracción, la Policía y los vecinos lograron bajar a Bali Talikote y trasladarla de inmediato a un hospital cercano para que recibiera atención médica.

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Los reportes señalan que la mujer permanece bajo tratamiento y que su estado de salud es estable. A raíz del accidente, surgieron dudas sobre si la maquinaria de la noria y las medidas de seguridad habían sido revisadas de manera adecuada antes de ponerla en funcionamiento. También se planteó la importancia de contar con mecanismos de protección que eviten que el cabello o la ropa de los pasajeros puedan entrar en contacto con piezas giratorias.

La feria de Tanha Pola había congregado a numerosas personas de las localidades cercanas, entre ellas mujeres y niños que acudieron para participar de las actividades y visitar el templo.

Por ahora, la mujer continúa recibiendo atención médica después de sufrir las graves lesiones en el cuero cabelludo, autoridades mantienen en reserva su estado de salud.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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