Madre del vocalista de Grupo Fugitivo no pierde la esperanza de verlo vivo: "solo quiero a mi hijo"

El pasado mes de mayo el país de México se vio en un vuelto en una gran conmoción cuando las autoridades locales confirmaron el secuestro y posterior asesinato de la agrupación musical 'Grupo Fugitivo', una joven promesa del regional mexicano. En medio del dolor, una de las madres de los integrantes aún conserva la esperanza de ver a su hijo con vida. Se trata de Sonia Elizabeth, madre del vocalista Francisco Xavier.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La tragedia se registró el 25 de aquel mes cuando los familiares de los integrantes manifestaron haber perdido contacto con ellos tras una presentación en Reynosa por lo que procedieron a reportar sudesaparición.Sin embargo, cinco días después, la Fiscalía de Tamaulipas informó sobre hallazgo de cinco cuerpos que podrían ser los de los integrantes de la agrupación norteña.

La banda estaba conformada por José Francisco Morales de 23 años, Víctor Manuel Garza de 21 años, Livan Edyberto Solis de 27 años, Francisco Xavier Vázquez de 21 años y Nemesio Antonio Durán de 40 años. Se destacaban en la región por su talento para tocar cumbias, corridos y música regional mexicana en eventos locales, ferias y fiestas privadas. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía local, los músicos habrían sidosecuestrados por integrantes del grupo criminal conocido como Los Metros, una organización del Cartel del Golfo.

Publicidad

Madre no pierde la esperanza de ver a su hijo con vida



El caso conmovió profundamente a cientos de personas, pero entre ellas una de las voces que más destacan y la cual se ha vuelto un símbolo del amor materno, la desesperación y la resistencia es la de Sonia Elizabeth, madre de Francisco Xavier. La mujer recientemente publicó un sentido mensaje en Facebook en el que dejó claro que la esperanza de encontrar a su hijo nadie la apaga. "Ya regrésenme al bebé de la casa, les juro que a quien me lo regrese que no le haremos ninguna pregunta. No quiero problemas, solo quiero a mi hijo".

En la publicación también describió al cantante como un ser bondadoso y entregado a su pasión por la música. "Mi niño es puro corazón, él solo salió a trabajar haciendo lo que más le gusta que es cantar", y continúo el mensaje asegurando que jamás dejará de buscarlo. "Te juro que no me rendiré, estoy segura que lo sabes . No me rendiré hasta que regreses a casa sano y salvo, la búsqueda no termina".

Publicidad

El músico que se salvó de ser secuestrado

Por otra parte, medios locales informaron que hubo un integrante de la banda que se salvó de ser secuestrado, se trata de Carlos González, quien también hacía de vocalista y, al parecer, ese día no se desplazó en el mismo vehículo que sus compañeros. Algunas versiones indican que González se había quedado de ver con ellos en el lugar de la presentación, pero se retrasó y al llegar se encontró con un terreno baldío. El Fiscal deTamaulipas Irving Barrios Mojica, explicó en una reciente rueda de prensa que el músico ya fue entrevistado por las autoridades y su testimonio ya está integrado en la investigación que se adelanta.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL