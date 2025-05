La "trampa" en la que habrían caído los integrantes del Grupo Fugitivo para asesinarlos: 'Abandono'

Lo que parecía ser una presentación más para Grupo Fugitivo, una banda de música norteña originaria de Reynosa, Tamaulipas, en México, terminó en tragedia. Cinco de sus integrantes fueron asesinados tras haber sido citados a un supuesto evento privado que, según las primeras versiones, nunca existió. La presentación habría sido solo una "coartada" para desaparecerlos y, posteriormente, quitarles la vida

El domingo 25 de mayo, los músicos salieron hacia la colonia Riveras de Rancho Grande, en Reynosa, donde se suponía ofrecerían un concierto. Poco después, perdieron todo tipo de contacto con sus familiares. Las llamadas a sus celulares eran redirigidas directamente al buzón de voz. Fue entonces cuando comenzaron las denuncias formales por desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Xavier Vázquez Osorio (20 años), Nemesio Antonio Durán Rodríguez (40), Livan Edyberto Solís de la Rosa (27), quien además era el mánager y fotógrafo del grupo; Víctor Manuel Garza Cervantes (21) y José Francisco Morales Martínez (23). Todos eran miembros activos de la agrupación que se dedicaba a interpretar corridos y cumbias en eventos sociales.

La "falsa" cita en la que habrían caído los músicos: así fue la trampa

Conforme avanzaron los días y las autoridades iniciaron las investigaciones, comenzaron a surgir versiones que apuntaban a que el evento al que habían sido contratados no era real. El colectivo Amor por los Desaparecidos alertó que la supuesta presentación podría haber sido una trampa premeditada.

“Desconocemos \[lo que pasó], solamente como normalmente mandaban su agenda, como normalmente acudían, y en esta ocasión era una cuartada para llevárselos”, declaró Edith González, vocera del colectivo, al periodista Samuel Cuervo, de Milenio Televisión.

Las primeras pistas sobre la trampa se conocieron gracias a uno de los integrantes de la banda, identificado por medios como Carlos González, quien llegó tarde a la supuesta presentación. Al arribar al sitio pactado, descubrió que el lugar estaba completamente deshabitado. No había ningún evento, ni fiesta, ni mucho menos una palapa —la estructura típica de palma donde se realizan reuniones en México— como les habían descrito.

Los integrantes de Grupo Fugitivo fueron hallados sin vida - Foto: @grupo_fugitivo

“Los mandan a citar a una dirección y, al momento en que llegan a la dirección, pues no existía tal palapa como referían, estaba en abandono”, aseguró González. “Posteriormente llega otro integrante de la agrupación y refiere que los compañeros no estaban, que no había ninguna fiesta, ninguna palapa”, añadió.

Ese mismo día, en que se denunció la desaparición, fue hallado el vehículo en el que se transportaban los músicos a cinco kilómetros de donde se perdió el rastro del grupo. La camioneta, GMC de color negro, no presentaba signos visibles de violencia, pero ya no tenía los adhesivos que identificaban al grupo, lo que aumentó las sospechas sobre una posible intervención delictiva. Cerca del vehículo, según informó el colectivo, se encontró una estampilla arrancada y una prenda de vestir —una media— que podrían haber pertenecido a alguno de los desaparecidos.

“En ese mismo día fue localizada la camioneta en donde iban. El único reporte verídico que se dio es la localización de la estampilla que se le quitó a la camioneta y una prenda, un calcetín, se localizó cerca de donde se los llevan”, explicó Edith González.

Grupo Fugitivo - Redes sociales

“No han pedido ningún tipo de rescate, de dinero, en esta ocasión tornaría la investigación de combate de secuestros”, añadió la vocera del colectivo, destacando la particularidad del caso. Tras varios días de búsqueda coordinada entre familiares, colectivos y autoridades, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado en el que confirmó el hallazgo de cinco cuerpos sin vida. Aunque no se entregó una confirmación oficial de las identidades, las características preliminares coinciden con las de los músicos desaparecidos.

“Las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron cinco cuerpos sin vida, que por las características preliminares, pudieran corresponder a las personas no localizadas”, señaló el boletín emitido por la entidad.

Los familiares continúan con la búsqueda de sus seres queridos en medio de una de las crisis de desaparecidos más preocupantes de México. - Foto: Grupo Fugitivo

La investigación continúa abierta y bajo reserva. Sin embargo, medios mexicanos informaron que una de laslíneas de indagaciónincluye la posible responsabilidad de miembros del crimen organizado. De acuerdo con esas versiones, nueve personas vinculadas con Los Metros, una célula del Cártel del Golfo, habrían sido detenidas en relación con el caso. Las autoridades no han confirmado oficialmente esa información.

Por lo pronto, cámaras de seguridad y el análisis de la ubicación registrada de sus teléfonos señala que los delincuentes los llevaron a un predio cerca a la colonia Aquiles Serdán donde, al parecer, acabaron con su vida. Los cuerpos fueron hallados calcinados.

El fiscal estatal, Irving Barrios, en una breve conferencia, precisó que ya se dio la captura de nueve personas que estarían relacionadas con la desaparición y muerte de los músicos. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los sujetos, pero dio a conocer que, de acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, se pudo establecer que los integrantes de la agrupación fueron privados de la libertad alrededor de las 10:00 de la noche del domingo 25 de mayo.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO