María Corina Machado convoca marchas un día antes de la posesión presidencial en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado llamó este domingo a "todos" a salir a las calles de Venezuela y el mundo el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto Nicolás Maduro como el antichavista Edmundo González Urrutia prometen asumir.

"Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera, y la libertad no se suplica, se lucha y se conquista, se gana", manifestó Machado en un video publicado en X.

Ésta es la señal. Éste es el día!



El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD!



Venezuela te necesita.

A todos, JUNTOS. A TODOS!



Yo voy contigo.

Este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo.



GLORIA AL BRAVO PUEBLO! pic.twitter.com/sbCIYWAxuG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2025

“Salimos con los colores de nuestra bandera. No importa cuánto la hayan querido dividir, nosotros la vamos a unir. Cada franela será un color de la bandera, cada persona una pieza del cambio, porque somos todos o somos todos. Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza, paralizados no logramos el cambio”, añadió.

“Maduro no se va a ir solo”, dice María Corina Machado

En su mensaje, la líder opositora manifestó que a Nicolás Maduro “hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás”.

Por eso instó a los venezolanos a salir, gritar, luchar, “es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas. No hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo”.

Acto seguido, la opositora María Corina Machado apareció y dijo: “Yo voy contigo. Llegó la hora de abrazarnos en todas las calles de Venezuela. ¡Gloria al bravo pueblo!”.