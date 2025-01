María Corina Machado da detalles sobre "retención" que tuvo en Venezuela: "Escuché varios disparos"

En la tarde de este 10 de enero de 2025 la líder opositora María Corina Machado dio detalles sobre lo acontecido durante las manifestaciones previas a la posesión del presidente autoproclamado Nicolás Maduro. La mujer detalló lo ocurrido tras su salida de las marchas, cuando su partido dio a conocer que supuestamente había sido retenida por el Gobierno oficialista.

"Al salir de la enorme concentración en Chacao muchos ciudadanos me rodearon y me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar. Dos otras motos me acompañaban. A la altura del Liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana; tenían armas largas afuera".

Posteriormente, María Corina relató que, aunque avanzaron en las motocicletas hasta el sector llamado distribuidor Altamira, escuchó varios disparos y posteriormente fue detenida por los agentes armados.

"Nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí e inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto. Me montaron en otra en el medio de dos hombres" asegura la opositora.



Aunque la mujer escuchó que los agentes se dirigían hacia Boleíta, en una parte del trayecto el conductor de la moto se detuvo drásticamente. Ambos hombres, afirma la política, "me dijeron que tenían la orden que me fuera y para poder hacerlo me pidieron que grabara un video con una fe de vida".

María Corina contó que alejarse de la zona en donde la dejaron los policías y encontrar un sitio seguro le había tomado "varias horas", lo que podría explicar por qué la mujer escribió desde su cuenta de X pasado un buen tiempo desde que se conoció el incidente, el cual fue controvertido y confirmado por diferentes personalidades en redes sociales.

"Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Fue entonces cuando me enteré que al conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación lo habían herido", añadió.



Interceptación de María Corina Machado en Venezuela: cuál es su estado de salud

Machado explicó que, si bien se encuentra en buen estado de salud luego de los hechos que se habrían presentado en su presunta retención, todavía tiene algunos "fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo".

Lo que más le preocupa a la líder, relata en su video de redes sociales, fue la presunta captura del conductor de una de las motos que la acompañaban al salir de las manifestaciones en Chacao, Caracas. "Cuando los efectivos de la Policía Nacional bolivariana nos dispararon también se lo llevaron preso", aseguró.