María Corina Machado aparece en video: “Estoy bien y a salvo”

A través de un video publicado en redes sociales, la líder opositora en Venezuela María Corina Machado aseguró: “Estoy bien, estoy segura, hoy es 9 de enero. Salimos de una concentración maravillosa, me persiguieron. Se me cayó mi cartera, la carterita azul que tenía con mis pertenencias, se me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo y Venezuela será libre”.

En el video se le ve a María Corina vestida con una chaqueta negra de capota que le cubre el cabello y con una botella de agua en la mano. Durante su mensaje habló de forma bajita y pausada.

Tras conocerse el video, el también opositor Leopoldo López escribió en sus redes sociales que "ese vídeo o es falso o es obligado bajo coacción. Así es la dictadura".

#ATENCIÓN | Se conoce video de María Corina Machado diciendo "estoy bien y a salvo"



Noticia en desarrollo.