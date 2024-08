María Corina Machado: "Estamos enfrentando a una tiranía cruel, no a una democracia"

María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición venezolana, se refirió sobre los esfuerzos de Colombia, Brasil y México para llegar a una negociación con Nicolás Maduro.

“Yo no descarto que esta iniciativa pueda, efectivamente, lograr establecer unos términos, una negociación clara, firme y efectiva”, dijo Machado en una entrevista que concedió a varios medios, entre ellos Noticias Caracol.

Además, agregó que “indiscutiblemente, ellos tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen, y creo que se han mantenido en una posición prudente para poder mantener esta interrupción”.

¿María Corina Machado ha hablado con Nicolás Maduro?

María Corina Machado reiteró que, por su parte, está abierta a negociar con Nicolás Maduro y aclaró si ya se han dado acercamientos: “Yo creo que no es pertinente hablar en este momento y, la verdad, pienso que estamos en etapas muy preliminares para hablar de que exista una negociación. No la hay, pero lo que sí existe de parte nuestra es una absoluta disposición”.

Machado aseguró, además, que la idea de repetir las elecciones no tiene ni pies ni cabeza y, aunque espera que la lucha para que la verdad sobre los resultados sea dicha lo más rápido posible, está dispuesta a que dure lo que haga falta, a pesar de la represión y la violencia.

“El dolor es infinito. Esto no lo puedes medir en números. Es decir, un muchacho asesinado a golpes como Ángel Mora no significa una tragedia más pequeña que 20 o 100 muertos. Por eso, nosotros tenemos que asumir que, por cada uno de ellos y por quienes han perdido su vida y su libertad durante todos estos años, ahora no queda otra que seguir”, mencionó la líder opositora.

María Corina Machado aseguró que, si el Gobierno de Maduro presenta actas falsas, “estarán poniendo a disposición del mundo las pruebas de su fraude. Nosotros pusimos a disposición de los venezolanos y el mundo las pruebas de nuestra victoria”.

Por último, Machado envió un mensaje para aquellos venezolanos, dentro y fuera del país, que empiezan a pensar que la oposición está perdiendo fuerza: “No estamos enfrentando a una democracia perfecta, estamos enfrentando una tiranía cruel. Por lo tanto, esto es un proceso complejo, que nadie puede anticipar cuántos días va a tomar. Ahora, después de todo lo que hemos hecho no nos vamos a desmoralizar. Es momento de actuar con serenidad y firmeza”.

