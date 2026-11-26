Las tormentas en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos han afectado a al menos 1.500 vuelos y dejado sin luz a casi 639.000 usuarios, que afrontan inundaciones y nevadas durante uno de los principales festivos del año y con un tráfico aéreo récord. Hasta el mediodía del este en EE.UU. (17:00 GMT), casi cuatrocientos vuelos con destino u origen en el país norteamericano estaban cancelados y 1.150 con retraso, según el sitio especializado FlightAware.

El aeropuerto más afectado era el de Baltimore, en la zona metropolitana de Washington D.C., con 46 cancelaciones; seguido por el John F. Kennedy de Nueva York (35), Logan en Boston (22), el Reagan National de la capital (19) y el neoyorquino LaGuardia (19), de acuerdo con el portal.

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Por otro lado, también hasta la misma hora, las tormentas derivaron en apagones con casi 639.000 clientes afectados, reportó el sitio PowerOutage.



Los estados con más usuarios sin luz eran Virginia (220.046), Misuri (147.216), Maryland (96.343), Pensilvania (44.070) y Carolina del Norte (34.108), según indicaba la página web.



Los hechos ocurren tras un aviso del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), que alertó de tormentas, inundaciones y nevadas este jueves, Día de Acción de Gracias, desde el sur hasta el norte y en ambas costas del país.

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El NWS avisó que "una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud" a lo largo de la costa este, así como tormentas en California y el estado Washington, en la costa oeste.

Las alertas de congelamiento abarcan incluso a los estados en la frontera con México: Arizona, Nuevo México y Texas, región en la que el NWS pronostica tormentas eléctricas que producirán "lluvia intensa".

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Las tormentas se registran en medio de un tráfico aéreo récord, con 52.000 vuelos el martes, la mayor cifra en dieciséis años, según reportó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien llamó a la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias el "Super Bowl de los viajes por aire".

El secretario sostuvo -en X- que el promedio de retrasos ese día fue de solo 32,4 minutos y que la mitad de las afectaciones ocurrieron por el clima y la cuarta parte por la cantidad de vuelos.

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Las tormentas han provocado declaratorias de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, donde por primera vez en sus cien años de historia se pospuso el desfile de Acción de Gracias de Macy's hasta el sábado.