Más de 300 muestras de virus mortales desaparecieron de un laboratorio en Australia

En los últimos días se conoció que las autoridades de Australia se encuentran investigando al laboratorio de Virología de Salud Pública de Queensland (Australia) para determinar las causas de la desaparición de 323 muestras de virales peligrosas en 2021 , la cual fue reportada en 2023 pero que recientemente salió a la luz.

Para los investigadores esto se trata de una "grave violación histórica de los protocolos de bioseguridad". No obstante, en el laboratorio no se han encontrado indicios de robo o de ingresos no autorizados, por lo que existe cierta tranquilidad por parte de las autoridades, las cuales descartaron un eventual riesgo de que estos frascos se estén usando como armas biológicas o con fines malintencionados.

Sin embargo, el paradero de estas piezas, que contenían peligrosos microorganismos como Hendra, Lyssavirus y Hantavirus, continúa siendo un misterio y arroja cierta preocupación entre algunos habitantes del territorio. Aunque no estén en malas manos, la desaparición de estas muestras puede indicar un mal manejo en el registro, control o destrucción de estos gérmenes.

El contenido de estas muestras puede ser potencialmente mortal e, incluso, el ministro de Salud y Servicios de Ambulancia local, Tim Nicholls, sostuvo que la ciudadanía de Australia merecía conocer lo que ocurrió con dichos contenedores.

“Ante una violación tan grave de protocolos de bioseguridad y la posible desaparición de muestras de virus, Queensland Health debe investigar lo ocurrido y evitar que vuelva a suceder”, aseguró el ministro.

¿Cuáles son los virus que desaparecieron en Australia en 2021, notificados hace poco?

Uno de los virus que desaparecieron de este laboratorio es el Hendra, microorganismo de Australia que puede transmitirse de animales a humanos y provocar enfermedades respiratorias agudas graves, hasta el punto de desatar la muerte de quienes padezcan sus complicaciones.

Otro virus muy peligroso, del que salieron muestras de este laboratorio, es el Hantavirus. Dicho microorganismo, según diversas fuentes médicas, puede producir fiebre hemorrágica viral o con síndrome renal. Así mismo, el Hantavirus conlleva a afecciones pulmonares que también pueden complicarse y causar la muerte.

Finalmente el Lyssavirus, otro de los virus que contenían los recipientes desaparecidos, está relacionado con casos de rabia, grave enfermedad que vulnera, principalmente, al sistema nervioso.

Autoridades de Australia descartan alarma para la población

Si bien la noticia puede sonar alarmante, las autoridades aseguran que, al no haber indicios o evidencias claras de robo, cabe la posibilidad de que estas muestras hayan sido destruidas mediante autoclave. El error, entonces, consistiría en que los encargados de haber llevado este proceso no hicieron el registro correspondiente.

Además, voces conocedoras del tema sostienen que en el momento en el que estos microorganismos salen del ambiente de congelación en el que se encuentran pierden su capacidad de infección.