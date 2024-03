Masacre en Rusia es una “operación” del Kremlin, según inteligencia militar de Ucrania

La inteligencia militar ucraniana (GUR) atribuyó la masacre de este viernes, 22 de marzo de 2024, en un centro comercial de las afueras de Moscúa una “operación planeada por los servicios especiales del Kremlin” con el objetivo de “desacreditar a Ucrania y a todo el mundo libre”.



“Por supuesto, estamos hablando de una operación especial de los servicios secretos del Kremlin contra sus propios ciudadanos”, dijo el portavoz del GUR, Andrí Yusov, citado por la agencia de noticias ucraniana Unián.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el GUR aseguró que el atentado es otro “pretexto” para intensificar la agresión militar rusa contra Ucrania y para justificar una nueva movilización militar dentro de Rusia.

Según el GUR, el hecho de que un grupo de personas con fusiles de asalto pudiera moverse “libremente” por la ciudad probaría, “junto con otras pruebas irrefutables” que la masacre fue organizada por el espionaje ruso.

Anteriormente, las autoridades ucranianas habían asegurado no tener "nada que ver" con ese suceso. "Desde luego, Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo o la explosiones en Crocus City Hall. No tiene ningún sentido", señaló el asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana Mijailo Podoliak en un mensaje en la red social X.

Al menos 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo seguido por un incendio en una sala de conciertos.

Conmoción en Rusia

Estados Unidos transmitió su pésame a las víctimas del "terrible" tiroteo. "Las imágenes son simplemente horribles y duras de ver", declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

La Unión Europea se dijo "conmocionada y consternada" por la masacre en Moscú e indicó que "condena todos los ataques contra civiles", indicó su portavoz, Peter Stano.

La "Legión de la Libertad de Rusia", un grupo de combatientes rusos antigubernamentales basado en Ucrania, negó también cualquier implicación.

En los últimos días, ese grupo ha realizado incursiones armadas en regiones fronterizas rusas, que fueron también blanco de bombardeos.

El expresidente ruso Dmiti Medvédev, número dos del Consejo de Seguridad, amenazó con "destruir" a los dirigentes ucranianos si se demuestra que están implicados en el letal ataque.

Hace dos semanas, la Embajada de Estados Unidos en Rusia había advertido a sus ciudadanos de planes "inminentes" de "extremistas" para "atentar contra grandes concentraciones en Moscú, incluidos conciertos".

Rusia ya ha sido blanco de numerosos ataques, cometidos por grupos islamistas, y de tiroteos sin motivos políticos o atribuidos a desequilibrados.

En 2002, un grupo de combatientes chechenos tomó a 912 personas como rehenes en el teatro moscovita de Dubrovka para pedir el repliegue de las tropas rusas de Chechenia.