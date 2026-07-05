McDonald’s de La Guaira se transformó en hospital de emergencia para humanos y mascotas

Como periodista experto redacta una notasobre De servir hamburguesas a refugio McDonald’s de La Guaira se transforma en hospital de emergencia para humanos y mascotasminimo 400 palabras, bien redactada, sin inventar; suponer; repetir o agregar información que no esté en este contexto. Debe ser redacción completamente nueva propia. En caso de, mantener las citas textuales importantes. inicio enganchador, optimizado a seo. No inventes nada que no esté acá:



Este local, ahora destaca por ser una de las pocas edificaciones que permaneció en pie frente a las devastadores perdidas. Ante la magnitud de la tragedia, un grupo de aproximadamente 30 profesionales de la salud, provenientes de estados como Barquisimeto y Valencia, se movilizaron en autobús tras ver las imágenes por televisión para prestar auxilio en la zona de desastre.

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De acuerdo con los voluntarios, el establecimiento había sido saqueado antes de su llegada. Ante la necesidad de contar con un espacio para atender a los damnificados, decidieron instalar allí un puesto de socorro.. "No se nos ocurrió, fue la necesidad. En realidad, estábamos a la intemperie con mi grupo de trabajo... traíamos cositas para dar a la gente, no teníamos cómo ubicarnos porque todo está destruido", explicóFernando Jaimes uno de los médicos voluntarios en una entrevista concedida al canal Clarín.

Ante el riesgo de derrumbe de otros edificios, el equipo decidió ocupar el espacio del McDonald’s, grabando previamente un video dirigido a la empresa para pedir permiso y disculpas por la irrupción necesaria.



De acuerdo con el reporte del medio Univisión, la organización estuvbo de acuerdo y ayudó al equipo médico a recuperar el lugar y a suministrar la electricidad necesaria para la atención.



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Actualmente, el lugar funciona con una organización sorprendente. Por un lado, opera como centro de atención de salud humana, donde se atienden diariamente entre 200 y 300 personas, según explicó el médico. Los especialistas tratan cuadros de luxaciones, esguinces, heridas, hipertensión e infecciones respiratorias, de piel y oculares.

Aunque logran estabilizar fracturas, los médicos advierten que no pueden realizar cirugías en el sitio y requieren con urgencia ambulancias para trasladar a los pacientes que necesitan intervenciones mayores.

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Además, el recinto cuenta con una farmacia que a pesar de no estar en un lugar habitual, luce profesional, gracias a la labor de enfermeros expertos en farmacología que organizaron las donaciones recibidas desde todo el país. "Esto fue improvisado, son donaciones que llegaron... nuestra meta no es solamente atender aquí, queremos usar esto como centro de refugio y apoyo estratégico para las zonas cercanas que lo necesitan", señaló el médico cirujano.

El refugio de los que no tienen voz

La labor de este hospital de campaña se extiende a los animales, un sector que muchas veces queda desasistido en grandes catástrofes. En un área específica del local, se atienden tanto a mascotas de vecinos como a animales rescatados de las calles y a los propios perros rescatistas de las delegaciones internacionales.

Las patologías más comunes tratadas por los veterinarios incluyen deshidratación, shock por calor, dermatitis y casos graves de miasis (infecciones por larvas de mosca en heridas abiertas). Un equipo de ocho jóvenes recorre las zonas afectadas buscando sobrevivientes y rescatando mascotas atrapadas. Aquellos animales que no son reclamados por sus familias tras un tiempo prudencial son puestos en adopción, logrando ya trasladar a varios a refugios en Caracas, Valencia y Barquisimeto.

Mientras la solidaridad ciudadana florece en Caraballeda, el panorama en otros puntos de La Guaira es desgarrador. Según reportó France 24 Español, el puerto de La Guaira ha tenido que ser habilitado como una morgue improvisada para procesar los cuerpos recuperados. A pesar de que las autoridades aseguran gratuidad en los servicios forenses y de cremación, familiares han denunciado retrasos burocráticos de hasta tres días para la entrega de cuerpos y actos de corrupción por parte de algunos funcionarios.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co