Así puede saber si tiene una orden de deportación en Estados Unidos

Tras la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca de los Estados Unidos, se han hecho más visibles los procesos de deportación de migrantes que ingresaron al país norteamericano de manera ilegal.

De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la deportación es aquel proceso de “expulsar a un no ciudadano de los EE. UU. por violar la ley de inmigración”. Además, informa que el país norteamericano puede detener y deportar a los no ciudadanos que “participan en actos delictivos, son una amenaza para la seguridad pública y violan su visa”.

(Lea además: Realidad de los colombianos deportados de Estados Unidos: la pesadilla del sueño americano )

¿Cómo saber si tiene una orden de deportación en Estados Unidos?

Según la página web Curbelo Law, hay tres maneras de saber si tiene una orden de deportación:

Publicidad

Comunicándose con el Tribunal de Inmigración: puede hacer una solicitud de registros de inmigración en los EE. UU. La solicitud se realiza a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), la cual garantiza el acceso a la información federal.

Llamando a la Oficina Ejecutiva para una Revisión de Inmigración: comuníquese con el número 1 (800) 898 7180; seleccione su idioma de preferencia; siga las instrucciones e ingrese el número de extranjero que le envió el Tribunal de Inmigración.

Contactando a un abogado: se aconseja que consulte con un abogado especializado en temas migratorios.

Deportación de Estados Unidos. Imagen de referencia. AFP

¿Qué pasa cuando alguien es detenido por migración en EE. UU.?

La persona puede ser llevada a un centro de detención antes del juicio o la deportación. Durante el proceso de expulsión, el migrante puede ser presentado ante un juez en un tribunal de inmigración.

Eso sí, en ciertos casos, el “no ciudadano está sujeto a una expulsión acelerada sin poder asistir a una audiencia en un tribunal de inmigración”, según el ICE. Esta situación se presenta si la persona “viene a los EE. UU. sin los documentos de viaje adecuados, utiliza documentos de viaje falsificados, y no cumple con los requisitos de visa u otros documentos de entrada”.

Publicidad

La deportación se hace efectiva una vez el juez del tribunal de inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos así lo determina, pues el ICE debe ejecutar una orden de expulsión. Asimismo, es posible que el migrante abandone el país por su cuenta, esto por medio de una salida voluntaria.

Aquellos extranjeros que hayan cometido los denominados “delitos no violentos” pueden someterse al programa Rapid REPAT, siempre y cuando: tenga al menos 18 años; no sea nativo ni ciudadano de los EE. UU.; es consciente y acepta participar en el Rapid REPAT; es encarcelado conforme a una condena definitiva por un delito no violento elegible; el estado participante certifica que la expulsión es apropiada y en el mejor interés del país; ha renunciado libre y voluntariamente a todas las medidas administrativas y derechos de apelación judicial para impugnar la condena penal; el extranjero acepta por escrito cooperar plenamente en la obtención de un documento de viaje; y se le ha informado al extranjero que el reingreso a los EE. UU. requiere su regreso a la custodia del estado participante para cumplir el resto de la sentencia y que pueda estar sujeto a procesamiento de conformidad con la sección 276 de la INA, 8 U.SC. 1326, incluyendo penas reforzadas.

¿Cómo localizar a alguien que ha sido detenido por el ICE?

Según la página web oficial del Gobierno de los Estados Unidos, para localizar a alguien que fue detenido por el ICE por violación de inmigración o deportación, puede hacerlo a través del sistema de localización de detenidos en línea.

Para esto, debe tener datos como el nombre, país y fecha de nacimiento de la persona que desea encontrar, o comunicándose con la oficina de campo de Operaciones de Deportación y Control de Inmigración (ERO) de ICE. Si ya conoce el lugar donde se encuentra detenida la persona, pero requiere mayor información, llame al centro de detención de inmigrantes donde está.

Publicidad

(Lea además: Un juez federal bloquea el plan de Donald Trump de echar a miles de empleados de Usaid, ¿qué viene? )