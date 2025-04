Milei quiere que su país sea potencia para que en Islas Malvinas "prefieran ser argentinos"

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este miércoles 2 de abril que su Gobierno busca “hacer de Argentina una potencia" para que los habitantes de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur "prefieran ser argentinos”, durante un acto en conmemoración de un nuevo aniversario de la guerra, en la ciudad de Buenos Aires .

"Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, dijo el primer mandatario en su discurso, que se transmitió por cadena nacional, a 43 años del inicio de la guerra.

Milei insistió en el "reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas" y se comprometió una vez más a "agotar todos los recursos diplomáticos para que vuelvan a manos argentinas”. A su vez, criticó a los Gobiernos previos, a los que calificó como “corruptos”, y los responsabilizó de la falta de resultados en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas.

El presidente llegó a la Plaza San Martín, donde se llevó acabo el acto, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo recibió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Junto a una comitiva de funcionarios nacionales, realizaron un saludo en la placa del 'soldado desconocido', luego colocaron una ofrenda floral al pie del monumento a los héroes y se hizo un minuto de silencio.

Se encontraban presentes los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal; el diputado nacional José Luis Espert y la legisladora libertaria Juliana Santillán. No estuvo la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien Milei tiene un enfrentamiento hace varios meses, porque viajó a la ciudad de Ushuaia para participar en el acto que se realizará allí.

Es “deprimente ver el desempeño de la política”: excombatiente de Islas Malvinas

El presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Juan Carlos Parodi, criticó a Milei. "Acabo de escuchar al señor presidente en su discurso decir que hay que escuchar a los habitantes de las islas decir que quieren ser argentinos, algo parecido a la autodeterminación de los pueblos, cosa que no corresponde en este caso para nada porque no es un pueblo originario, todos lo sabemos”, expresó, y desató aplausos en el público que lo escuchaba, en el distrito más austral del país.

Parodi, además, puso en duda que Milei sea capaz de revertir 43 años de historia y recordó que el presidente reivindica la política de su antecesor Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien promovió los Acuerdos de Madrid en la década de 1990, en los que se restablecieron las relaciones con el Reino Unido, tras casi una década de distanciamiento por la guerra de Malvinas, que para muchos veteranos fue la cesión incondicional de soberanía.

“No podemos dejar de expresar lo deprimente que resulta ver el desempeño de la política, no es él (por Milei) el único responsable”, sostuvo y pidió a los políticos presentes: “Consideramos inminente revertir esta acción desmalvinizadora”.

Argentina reclama desde hace casi 200 años la soberanía de Islas Malvinas - ALEXIS DELELISI/AFP

Historia de las Islas Malvinas

Argentina reclama desde hace casi 200 años este archipiélago ubicado a 600 km de su costa en el Atlántico Sur, escenario de un conflicto bélico entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 que se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos -323 por el hundimiento del crucero ARA General Belgrano provocado por un submarino británico- y 255 británicos muertos.

El Reino Unido rechaza toda pretensión argentina y considera que los cerca de 3.600 habitantes de las Falkland Islands deben tener derecho a la autodeterminación, algo que, según la Cancillería argentina y resoluciones al respecto de la ONU, no es aplicable en este caso.

La especificidad reside en que el Reino Unido "ocupó las Islas por la fuerza en 1833, expulsó a su población originaria y no permitió su retorno, vulnerando la integridad territorial argentina".