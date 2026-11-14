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Noticias Caracol  / MUNDO  / Momentos de pánico en EE. UU.: así rescataron a pasajeros de crucero que chocó con barco petrolero

Momentos de pánico en EE. UU.: así rescataron a pasajeros de crucero que chocó con barco petrolero

"Esto es un milagro”, dijo el gobernador de Luisiana al referirse al rescate de todos los pasajeros y tripulantes del barco turístico antes de que se ladeara.

Por: EFE
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Editado por: Carolina Valencia Lucas
Accidente de barcos en Estados Unidos
AFP/Videos redes sociales

Un buque tanquero chocó el viernes contra un crucero atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos. Por fortuna, las 180 personas a bordo fueron localizadas, informaron las autoridades.

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El American Heritage, un barco fluvial operado por American Cruise Lines atracado en el río Misisipi, fue embestido por el petrolero Atlantic Asphalt. Pese a que los pasajeros estaban desembarcando en el momento de la colisión, que tuvo lugar alrededor de las 12:30 hora local, no hubo víctimas mortales.

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La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, indicó que 32 personas fueron trasladadas a hospitales locales, pero ninguna sufrió heridas de gravedad. Según la mandataria, el tanquero perdió el control y chocó contra el crucero American Heritage.

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"El crucero comenzó a hundirse y finalmente volcó. Fue entonces cuando empezamos a tener personas en el agua", dijo Moreno.

Pánico en el rescate

American Cruise Lines confirmó el incidente en un comunicado y dijo que "los pasajeros y la tripulación fueron evacuados y estamos profundamente preocupados por todos los involucrados".

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Moreno resaltó la rápida reacción de los equipos de rescate y de embarcaciones privadas que acudieron en ayuda.

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Los rescatistas evacuaron aproximadamente a 87 personas del crucero antes de que se ladeara, dijo Moreno.

"Esto es un milagro. Es un milagro literal en el Misisipi", dijo a periodistas el gobernador de Luisiana, Jeff Landry.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio las gracias a Landry en su plataforma Truth Social por su "liderazgo sobresaliente durante este período tan angustioso".

El vicegobernador Billy Nungesser había dicho a la televisora WDSU que estaba preocupado por la situación, ya que usualmente quienes viajan en estos cruceros son ancianos, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que vienen de todas partes del mundo.

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Imágenes difundidas en medios muestran el momento del impacto y luego el crucero volcado y parcialmente sumergido, con pasajeros siendo rescatados del agua. Debido a esta situación, el río Misisipi fue cerrado al tráfico de embarcaciones en la zona.

La capitana Melanie Burnham, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos en Nueva Orleans, detalló que se preparaban para reanudar las operaciones portuarias.

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"Parece haber algún tipo de pérdida de control (...) Investigadores de la Guardia Costera están en el lugar. Estamos comenzando a recopilar toda la evidencia e información", dijo.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron una investigación sobre el accidente.

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