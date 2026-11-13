Colombiana afectada por edificio colapsado en NY tiene a su hijo en UCI y pide visa para su mamá

El derrumbe de un edificio ocurrido el pasado miércoles en Brooklyn, Nueva York, que dejó ocho personas muertas y 18 heridas, también dejó entre las víctimas mortales tres colombianos, incluidos dos menores de edad. En medio de la tragedia, Leidy Álvarez Soto, una colombiana de 31 años, sobrevivió al colapso junto con sus dos hijos. La mujer permanece con varias lesiones, mientras que su hijo de nueve años se encuentra en una unidad de cuidados intensivos debido a un golpe en la cabeza.

Todo empezó cuando la mujer había llegado de trabajar y se encontraba en su apartamento junto con sus dos hijos. Estaba preparando la comida y, minutos antes del colapso del edificio, se había dirigido a su habitación para cambiarse de ropa. "Le había pedido el favor a mi hijo que buscara el biberón del bebé y la leche, y en ese momento pasó todo", contó en entrevista con Noticias Caracol. Después de ese momento, la colombiana asegura que no recuerda nada de lo sucedido y que recuperó la conciencia mientras era trasladada en una ambulancia.

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"Cuando estoy en la ambulancia, pregunto por mis hijos. Ahí me vuelvo a ir, y cuando me despierto estoy en el hospital", relató. Al despertar, encontró a su hijo Pablo, de nueve años, herido y con un golpe en la cabeza. El menor permanece bajo atención médica y, según explicó su madre, los médicos le informaron que afortunadamente no presenta hemorragias. "Está bajo cuidado. No está solo, gracias a Dios", afirmó Lady. Su otro hijo, de dos años, también estaba dentro del inmueble cuando ocurrió la tragedia, pero resultó ileso. Actualmente permanece al cuidado de su padre.



Las heridas que le dejó a colombiana y a su hijo el colapso de edificio en Nueva York

La colombiana, que lleva aproximadamente cuatro años en Estados Unidos, se encuentra en este momento con una fractura en la clavícula, lesiones en las costillas y fuertes dolores en la espalda y la cabeza, debido a los golpes que recibió. Sin embargo, una de sus principales preocupaciones es la recuperación de su hijo, a quien no puede visitar con facilidad debido a las lesiones que sufrió. "Mi hijo, yo estoy acá en el hospital y mi hijo está abajo en UCI y yo no puedo visitarlo porque mi movilidad es reducida", señaló.



La tragedia también afectó directamente a Leidy porque algunas de las víctimas eran personas cercanas a ella. La colombiana explicó que sus amigos vivían en el segundo piso del edificio y que los conocía desde hacía aproximadamente tres años. "Mis amigos fallecieron en el colapso. Ellos vivían en el segundo piso. El esposo de mi amiga, su hija, su sobrino”, relató. Una de sus amigas, identificada como Stefany Rodríguez, también resultó gravemente afectada. Su hija de tres años, Salomé Zabala, permanece bajo cuidados médicos y se recupera de las lesiones sufridas durante el colapso.

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Leidy explicó que conoció a Estefany en Estados Unidos y que ambas son colombianas. Mientras Lady es oriunda de Medellín, su amiga procede de Acacías, Meta. La mujer describió el impacto de la tragedia en su entorno como una situación devastadora. "Perdimos amigos, estamos devastados con esta noticia. Perdimos amigos, mi amiga perdió a su esposo, perdieron un papá, o sea, es una tragedia", manifestó.



Colombiana pide visas humanitarias para su mamá y la madre de su amiga

Ante la situación que atraviesan, Leidy pidió acompañamiento para que sus familiares puedan viajar a Estados Unidos mediante visas humanitarias. Explicó que tanto ella como su hijo y su amiga necesitan el apoyo de sus madres durante este momento. La colombiana aseguró que tuvo que comunicarse directamente con el consulado para preguntar cómo podían solicitar este tipo de ayuda. "Por favor, que nos ayudaran con mi mamá, con la mamá de Stefany, cómo podíamos pedir una visa humanitaria porque las necesitamos un montón", expresó. Lady también manifestó que, debido a sus lesiones, permanece hospitalizada y se encuentra prácticamente sola mientras su hijo está bajo atención médica.

En su mensaje, pidió que las autoridades puedan acompañar a las familias afectadas por el derrumbe y facilitar el proceso para que sus seres queridos puedan estar junto a ellas. "Por favor, se lo pido al que me escuche, que nos ayuden con las visas de mi mamá, de la mamá de Estefany, que de verdad las necesitamos. Estefany la necesita, mi hijo la necesita, yo también. Estamos aquí solos", dijo. El colapso del edificio en Brooklyn ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del miércoles. De acuerdo con el reporte conocido, seis de las víctimas mortales fallecieron en el lugar y dos murieron posteriormente en un hospital. Además de los tres colombianos, entre los fallecidos hay migrantes de Trinidad y Tobago, México, Ecuador, Guatemala y Guinea.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL