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Noticias Caracol  / MUNDO  / Secretario de Transporte de EE. UU. advierte que podrían presentarse más retrasos y cancelaciones

Secretario de Transporte de EE. UU. advierte que podrían presentarse más retrasos y cancelaciones

Aunque los vuelos comenzaron a reanudarse, el Gobierno advirtió que las demoras y cancelaciones podrían continuar este sábado.

Por: EFE
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Secretario de Transporte de EE. UU. advierte que podrían presentarse más retrasos y cancelaciones
Advierte que podrían presentarse más retrasos y cancelaciones mientras se normalizan las operaciones -
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Miles de pasajeros en Estados Unidos continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que todavía deja más de 3.700 vuelos cancelados y casi 2.000 retrasos, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual.

"Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana (sábado). Los aviones están saliendo de sus puertas de embarque, rodando por las pistas y despegando, y es seguro volar", escribió en X el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy.

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Duffy agregó que trabajan para apoyar el proceso de recuperación, pero reconoció que "es posible que sigan produciéndose algunos retrasos y cancelaciones a medida que las aerolíneas reprograman sus vuelos y redistribuyen las aeronaves y las tripulaciones hacia donde más se necesitan".

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"Nuestra máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros regresen a casa, junto a sus familias, de la manera más rápida y segura posible", indicó.

El secretario de Transporte también agradeció el "profesionalismo" de los controladores de tránsito aéreo, pilotos y tripulaciones de vuelo por su "dedicación" tras el caos provocado por la suspensión de despegues por más de cuatro horas en todos los aeropuertos del país este viernes.

Unos 3.785 vuelos han sido cancelados este sábado a las 9:30 hora del Este de EE.UU. (14:30 GMT), según el sitio de rastreo FlightAware, que registra 1.990 retrasos.

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Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O´Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan, entre los más transitados del país.

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El Gobierno del presidente, Donald Trump, atribuyó a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones aérea el fallo que obligó a suspender los vuelos y pidió al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar esa infraestructura.

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Las autoridades investigan el incidente, mientas aseguran que por ahora no hay indicios de un ciberataque o una acción maliciosa deliberada.

AGENCIA EFE

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