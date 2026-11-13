En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
FONDO MILAGRO
COLOMBIA VS. CHILE
CAÍDA MICROSOFT
LATIN GRAMMY
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos reanuda vuelos en su espacio aéreo tras varias horas de caos

Estados Unidos reanuda vuelos en su espacio aéreo tras varias horas de caos

Las autoridades norteamericanas señalaron que la emergencia se dio por la interrupción en las comunicaciones aéreas, descartando un ciberataque.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
Comparta en:
Editado por: María Paula González
Caos aéreo en EE. UU.
Foto: AFP

Estados Unidos levantó en la noche de este viernes la suspensión nacional de despegue de vuelos después de varias horas, y altos funcionarios explicaron que la interrupción no se debió a un ciberataque o una falla vinculada a Microsoft.

El secretario de Transporte Sean Duffy declaró que el espacio aéreo estadounidense ya estaba abierto, al cabo de unas cuatro horas, y culpó a un "hardware viejo" por el caos en los aeropuertos. El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin dijo a periodistas que "no hubo ciberataque" y que "no hay conexión entre esto y Microsoft".

¿Qué ocurrió con el espacio aéreo de Estados Unidos?

La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Noticia en desarrollo

Publicidad

Últimas Noticias

Aerocivil
MUNDO

Vuelos entre Colombia y Estados Unidos afectados por emergencia en ese país: Aerocivil

Caos aéreo en EE. UU.: más de 10.000 vuelos retrasados y 1.700 cancelados tras fallas en comunicaciones
MUNDO

Caos aéreo en EE. UU.: 10.000 vuelos retrasados y 1.700 cancelados tras fallas en comunicaciones

*con información de AFP y EFE

Relacionados

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad