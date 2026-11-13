Estados Unidos reanuda vuelos en su espacio aéreo tras varias horas de caos

Estados Unidos levantó en la noche de este viernes la suspensión nacional de despegue de vuelos después de varias horas, y altos funcionarios explicaron que la interrupción no se debió a un ciberataque o una falla vinculada a Microsoft.



El secretario de Transporte Sean Duffy declaró que el espacio aéreo estadounidense ya estaba abierto, al cabo de unas cuatro horas, y culpó a un "hardware viejo" por el caos en los aeropuertos. El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin dijo a periodistas que "no hubo ciberataque" y que "no hay conexión entre esto y Microsoft".



¿Qué ocurrió con el espacio aéreo de Estados Unidos?

La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

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*con información de AFP y EFE