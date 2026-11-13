Vuelos entre Colombia y Estados Unidos afectados por emergencia en ese país: Aerocivil

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) emitió un comunicado oficial informando sobre severas afectaciones, demoras y reprogramaciones en los itinerarios de vuelos internacionales que conectan a Colombia con los Estados Unidos. Esta contingencia se desencadenó tras la emisión de una orden extraordinaria de detención en tierra en EE. UU. (Ground Stop) por parte del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC) de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).



¿Qué dijo la Aeronáutica Civil sobre caos aéreo en EE. UU. y cómo afecta a Colombia?

La autoridad aeronáutica colombiana explicó que, actualmente, "se presentan demoras y reprogramaciones en los itinerarios internacionales entre Colombia y ese país", esto debido a las disposiciones regulatorias impuestas por la FAA en territorio estadounidense. Se trata de la medida, notificada bajo el reporte oficial ATCSCC Advisory 111, que paralizó las operaciones aéreas de despegue en la potencia norteamericana, argumentando motivos de seguridad operacional y circunstancias extraordinarias.

Detallaron que la restricción inicial se fijó a partir de las 3:53 p. m. (hora local) y con vigencia estipulada hasta las 11:00 p. m. del viernes 13 de noviembre de 2026, con la advertencia explícita de que dicho lapso podría ser ampliado por las autoridades norteamericanas de acuerdo con la evolución de la contingencia.

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Sobre la situación entre los vuelos que conectan a ambos países detallaron que:



Vuelos desde Estados Unidos hacia Colombia detenidos: Todo el tráfico aéreo comercial y de carga que tenía previsto despegar desde aeropuertos estadounidenses con destino a terminales colombianas fue obligado a permanecer en tierra durante el tiempo que se mantenga vigente la orden de la FAA .

Todo el tráfico aéreo comercial y de carga que tenía previsto despegar desde aeropuertos estadounidenses con destino a terminales colombianas . Vuelos desde Colombia hacia Estados Unidos: Los trayectos internacionales programados para ingresar al espacio aéreo estadounidense quedan sujetos a considerables retrasos y reprogramaciones. La Aerocivil aclaró que cada uno de estos vuelos está siendo gestionado y autorizado de forma individual por los centros de control aéreo de los Estados Unidos.

Adicionalmente, la entidad llevó tranquilidad a los viajeros al confirmar que la operación aérea nacional dentro del territorio colombiano, así como los vuelos internacionales dirigidos hacia otros destinos fuera de Estados Unidos, continúan operando con total normalidad.



Informamos sobre afectaciones en vuelos hacia y desde Estados Unidos: pic.twitter.com/RLG0nUbSfJ — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 14, 2026

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¿Qué ocasionó el caos aéreo en Estados Unidos?

La magnitud del evento en Estados Unidos califica como una de las emergencias operativas más severas en la historia reciente de su aviación civil. La FAA dispuso la paralización total del tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país tras detectarse un fallo crítico en los sistemas de telecomunicaciones que interconecta a los centros de control de tráfico aéreo en ruta (Air Route Traffic Control Centers).

El Secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, y el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, salieron al paso para disipar rumores y confirmaron categóricamente que la falla no está relacionada de ninguna manera con un ataque terrorista ni representa una amenaza de seguridad nacional. "No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre. Se trata de una interrupción en las telecomunicaciones, algo muy distinto", enfatizó Mullin desde la Casa Blanca.



Recomendaciones para viajeros de Colombia a Estados Unidos

Frente a esta coyuntura de fuerza mayor, la Aeronáutica Civil de Colombia extendió un llamado a la calma y emitió las siguientes recomendaciones para las personas que tengan trayectos programados hacia o desde Estados Unidos:



Verificación previa del vuelo: No acuda a los aeropuertos sin antes verificar el estado actualizado de su itinerario . Es indispensable mantener contacto directo y permanente con la aerolínea correspondiente a través de sus aplicaciones móviles, sitios web o líneas de atención al cliente.

. Es indispensable mantener contacto directo y permanente con la aerolínea correspondiente a través de sus aplicaciones móviles, sitios web o líneas de atención al cliente. Uso de canales digitales: Gestione las reprogramaciones, solicitudes de reembolso o cambios de fecha preferiblemente mediante las plataformas digitales de las aerolíneas para evitar aglomeraciones innecesarias en los mostradores.

Atención a las instrucciones en plataforma: Si ya se encuentra en el aeropuerto, siga al pie de la letra las indicaciones suministradas por el personal de tierra de las aerolíneas y consulte constantemente las pantallas de información de vuelos .

. Monitoreo de comunicados: Esté atento a las cuentas oficiales de la Aerocivil (@AerocivilCol) y de la FAA para conocer en tiempo real el momento exacto en que se levante la medida de restricción.

*con información de EFE

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co