La hipótesis detrás de suspensión de vuelos en EE. UU., que paralizó por 4 horas la operación aérea

Estados Unidos suspendió todos los vuelos durante varias horas el viernes, provocando un caos en los viajes en todo el extenso país, tras lo que los funcionarios del gobierno describieron como una importante interrupción de las comunicaciones causada por tecnología obsoleta. La paralización a nivel nacional dejó a cientos de miles de pasajeros en la incertidumbre, y algunos fueron bajados de los aviones momentos antes de la salida por personal de las aerolíneas que parecía desconocer lo que estaba sucediendo. Este incidente supuso la segunda vez que se emitía una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre.

Según FlightAware, con casi 6.000 vuelos cancelados, incluidas algunas rutas internacionales, se preveía que la recuperación tras la interrupción llevaría algún tiempo. Las imágenes grabadas en aeropuertos de todo el país mostraban las puertas de embarque llenas y los aviones esperando en las pistas de rodaje. Los pasajeros se agolpaban en los convoyes, desesperados por obtener información sobre un apagón que había trastocado sus planes de viaje. "Estamos debatiendo si debemos reprogramar el vuelo, conducir o qué, pero si todo el país se paraliza, eso significa que las autopistas también se van a colapsar", dijo Joseph Anderson, de 72 años, que intentaba volar de Las Vegas a Oakland, California.



¿Por qué se paralizaron los aeropuertos de Estados Unidos?

Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación levantaron la suspensión del servicio aéreo después de aproximadamente cuatro horas, y la administración del presidente Donald Trump afirmó que no había pruebas de que la interrupción fuera resultado de una acción fraudulenta. "Este es un problema de sistema heredado", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy. "Tenemos conmutadores muy antiguos, enrutadores muy antiguos."

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"Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 80. Es un sistema antiguo que falló, y falló en todas partes. Se sobrecargó". El jueves, Duffy solicitó formalmente al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar y mejorar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos. Cuando se levantó la barrera que impedía el paso del balón, repitió su súplica. "Lo voy a repetir un millón de veces: el Congreso tiene que darle los recursos al presidente para que pueda terminar este proyecto de ley", dijo.



El espacio aéreo estadounidense es uno de los más transitados del mundo y está alcanzando su punto más frenético a medida que se acerca el Día de Acción de Gracias. Una paralización total de los vuelos a nivel nacional es muy inusual; hubo una paralización de este tipo en enero de 2023 cuando falló un sistema de notificación a los pilotos, pero la única otra paralización nacional se produjo tras los atentados del 11 de septiembre, cuando ningún avión despegó durante días.



El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, recalcó que no había pruebas de ninguna acción hostil el viernes. "No hemos visto ninguna prueba de que se tratara de un ciberataque o un ataque (de IA)", declaró en rueda de prensa. También descartó cualquier relación con la interrupción del servicio que afectó a Microsoft esta semana, dejando fuera de servicio los sistemas de correo electrónico de millones de usuarios, servicios públicos y empresas en todo el mundo.



Casa Blanca pide 30.000 millones de dólares para control aéreo tras caos de vuelos

La Casa Blanca y el Departamento de Transporte de Estados Unidos reclamaron este viernes al Congreso otros 30.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de control del tráfico aéreo, después de que un fallo en las comunicaciones obligara a suspender durante cuatro horas los despegues en todo el país. El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar la red como medida preventiva.

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Duffy defendió la necesidad de acelerar la renovación tecnológica y advirtió de que los equipos actuales seguirán fallando si no se sustituyen. "No puedo construir cosas si no tengo dinero", afirmó durante una comparecencia en la Casa Blanca, en la que llegó a reclamar hasta 50.000 millones de dólares para estas mejoras. La solicitud oficial, presentada por Duffy y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, contempla 10.100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control aéreo, otros 2.000 millones para renovar o sustituir torres de control y 18.000 millones para proyectos de infraestructura aeroportuaria, incluidos 10.000 millones para terminales.

El Congreso ya había aprobado en julio de 2025 una partida de 12.500 millones de dólares para iniciar la renovación de los sistemas de la FAA. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), órgano de supervisión legislativa, advirtió en septiembre de que la agencia todavía carecía de una estimación completa de los costes y de un calendario integrado para ejecutar el proyecto, lo que aumenta el riesgo de sobrecostes y retrasos. La suspensión provocó más de 10.000 retrasos y al menos 1.479 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los registros de FlightAware.

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Con información de EFE y AFP