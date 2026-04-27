Muere trabajador durante el montaje del concierto de Shakira en Brasil: estructura se desplomó

Un trabajador de una empresa encargada del montaje del escenario del megaconcierto que Shakira ofrecerá el sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, murió este domingo 26 de abril en un accidente laboral, informaron fuentes oficiales. La víctima, un técnico de seguridad de 28 años, falleció por el impacto de "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", según señaló la Policía Militar de Río en una nota.

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De acuerdo con el testimonio de otros empleados citados por el Cuerpo de Bomberos, el joven "sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación". Cuando llegaron los equipos de rescate, la víctima ya había sido retirada del lugar del accidente por sus compañeros.

"De pronto vimos personas corriendo y cuando miramos la estructura estaba en el piso", dijo a la AFP Antonio Marcos Ferreira dos Santos, de 51 años, que estaba en la playa. Ferreira señaló que vio a personas correr para librar al trabajador de la estructura. "Creo que lo sacaron con vida, lo metieron en una ambulancia y se lo llevaron", afirmó. El hombre recibió primeros auxilios y rápidamente fue conducido a un hospital, pero no resistió las heridas y falleció.



La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. La compañía Bonustrack, organizadora del show, lamentó lo sucedido en un comunicado y prestó "todo su apoyo, acogida y solidaridad a la empresa responsable (del trabajador fallecido), a su equipo y a los familiares de la víctima".



Rio de Janeiro - O funcionário de uma empresa que participava da montagem do palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, morreu em um acidente na tarde deste domingo (26).



De acordo com as primeiras informações, o técnico de segurança do trabalho Gabriel… pic.twitter.com/nfUyUZSk4g — g1 (@g1) April 26, 2026

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Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, se prepara ya para la llegada de la cantante colombiana, una de las máximas representantes de la música latina. El escenario está siendo montado desde hace unos días en plena playa de Copacabana, donde la Alcaldía espera que el próximo sábado se concentren alrededor de dos millones de personas.

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El megaconcierto, que será gratuito, repetirá el modelo de los espectáculos que ofrecieron Lady Gaga y Madonna en 2025 y 2024, respectivamente, a los cuales asistieron más de un millón y medio de personas, de acuerdo con las autoridades locales.

EFE y AFP