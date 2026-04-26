Menor de 8 años terminó gravemente herido tras “broma” entre compañeros de colegio

Un grave caso ocurrido en una institución educativa de Limpio, Paraguay, ha generado conmoción en la opinión pública luego de que un niño de ocho años resultara con una perforación intestinal tras un hecho que fue inicialmente descrito como una “broma” entre compañeros de clase.



De acuerdo con la información publicada por el medio paraguayo ABC Color, el menor sufrió la lesión cuando un lápiz se incrustó en su cuerpo dentro del aula de clases, lo que derivó en una emergencia médica de alta complejidad y dos intervenciones quirúrgicas de urgencia.

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Según el relato de la madre del niño afectado, el incidente habría ocurrido cuando un compañero dejó el lápiz en el pupitre sin que el menor lo notara. Al sentarse, el objeto se habría clavado en la zona del glúteo, provocando una herida que comprometió el intestino y generó una hemorragia severa.

Tras el hecho, el menor fue trasladado inicialmente al Hospital Distrital de Limpio, donde recibió atención de urgencia. Sin embargo, la familia denunció dificultades en la atención médica en el centro asistencial, señalando la ausencia de especialistas pediátricos en cirugía y anestesiología. Ante esta situación, el niño fue derivado a un centro privado, donde finalmente recibió tratamiento especializado.



El menor fue sometido a dos cirugías y permaneció internado durante seis días. Según los reportes, logró estabilizarse tras el procedimiento, aunque su proceso de recuperación continúa y requiere seguimiento médico y apoyo psicológico.



La madre del otro niño involucrado en el hecho tse pronunció, solicitando respeto ante la situación. “Él me dijo que estaba haciendo su tarea y que no vio nada. La gente, por favor… también le pido que no hable sin saber porque somos mamá”, afirmó, agregando que los comentarios públicos han afectado a su familia.

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El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad institucional y la manera en que se abordó el incidente dentro de la escuela. De acuerdo con la directora del establecimiento, el hecho ocurrió en medio de una clase con 33 alumnos, cuando la docente se encontraba atendiendo a otro estudiante.

Según su versión, el menor se levantó a recoger un cuaderno y en ese momento se produjo el accidente con el lápiz, al que calificó como un hecho inesperado.

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“Se sentó, pero tan fuerte fue la forma en que se sentó el niño que llegó a incrustarse aproximadamente 15 centímetros el lápiz”, explicó.

La directiva también explicó que, tras el incidente, se activaron protocolos de emergencia y el niño fue trasladado rápidamente al centro asistencial.

El costo total del tratamiento médico ha sido significativo para la familia y la comunidad educativa. Según los reportes, los gastos superan los 40 millones de guaraníes es decir más de 22 millones de pesos colombianos, lo que ha motivado la realización de actividades solidarias para recaudar fondos.

Actualmente, el menor se encuentra en proceso de recuperación, pero deberá continuar con tratamiento médico y acompañamiento psicológico debido al impacto físico y emocional del hecho.

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La familia ha solicitado además la intervención del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, al considerar que la respuesta institucional ha sido insuficiente.

Uno de los puntos más sensibles del caso es que, según la denuncia de la madre, el niño señalado como responsable del incidente continúa asistiendo a clases, mientras que la víctima ha tenido que adoptar modalidad virtual para continuar su año escolar.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co