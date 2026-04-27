Emergencia de avión en India cuando estaba a punto de despegar: un motor se incendió

Una emergencia se reportó en la madrugada del domingo 26 de abril en el aeropuerto de Nueva Delhi, en India, después de que un avión de la aerolínea suiza Swiss tuviera que evacuar a sus pasajeros durante el despegue por un problema en uno de los motores, que se incendió. (Lea también: Revelan informe preliminar de accidente aéreo en Puerto Leguízamo, que dejó 69 militares muertos)

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El vuelo LX147 con destino a Zúrich tuvo un problema en uno de los motores poco después de la 01:00 hora local.



Bomberos extinguieron el fuego en la pista

Según informó la aerolínea a medios locales, "se produjo un problema con uno de los motores. La tripulación abortó el despegue y, tras evaluar la situación, decidió, por precaución, evacuar la aeronave", con 228 pasajeros y cuatro bebés a bordo. "Seis pasajeros están recibiendo atención médica; la tripulación resultó ilesa", añadió.

Imágenes grabadas por pasajeros mostraron cómo los bomberos sofocaban en el fuego en la pista, antes de que bajaran las personas de la aeronave, un Airbus A330-343, registrado como HB-JHK, que sufrió la emergencia en tierra.



#Breaking: Delhi–Zurich Swiss flight LX147 aborted take off after a technical issue.



Passengers were evacuated on the runway as a precaution. No injuries confirmed so far.#Aviation #DelhiAirport #Breaking pic.twitter.com/2EhfhD1b0M — Jaag India (@thejaagindia) April 26, 2026

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El aeropuerto de Nueva Delhi informó en X que se ejecutaron los protocolos de seguridad y que "las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas", aunque la pista donde se reportó el incidente estuvo cerrada temporalmente mientras se controlaba la emergencia. (Lea también: ¿Hubo riesgo de choque entre dos aviones al intentar aterrizar en El Dorado? Aerocivil explicó)

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL