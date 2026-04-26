Periodista de Noticias Caracol contó cómo vivió el tiroteo que provocó evacuación de Donald Trump

Estados Unidos permanece conmocionado tras el tiroteo registrado en medio de la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que reúne a periodistas y altos funcionarios del gobierno.



En ese escenario, que debía ser una velada protocolaria y social, el corresponsal de Noticias Caracol en Washington, Juan Camilo Merlano, vivió de primera mano los momentos de incertidumbre que terminaron con la evacuación del presidente Donald Trump.



Desde el Hotel Hilton, sede habitual del evento, el periodista describió cómo la noche transcurría con normalidad hasta que, de manera repentina, se escucharon detonaciones que inicialmente no fueron identificadas como disparos. “Todo el mundo lo escuchó, pero casi nadie supo identificar inmediatamente que se trataban de disparos”, relató.

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Según explicó, el ambiente previo era completamente distinto: funcionarios del gabinete, periodistas y personalidades compartían en un espacio que tradicionalmente está asociado a la interacción informal entre prensa y gobierno.

Así se vivió el momento en el interior del salón de fiestas del Hotel Hilton en Washington, en plena cena de corresponsales evacuaron al presidente al escuchar varios disparos. pic.twitter.com/NoDkiGIFaC — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) April 26, 2026

Confusión, pánico y evacuación

Merlano detalló que la reacción inicial dentro del salón fue de desconcierto. “Yo pensé que habían sido tambores”, señaló al recordar el momento en que se escucharon los primeros sonidos. Sin embargo, segundos después, la situación cambió drásticamente cuando agentes del servicio secreto y la policía irrumpieron en el lugar y alertaron sobre un tiroteo.



“Fue cuando gritaron ‘shots fired’ que habían disparado. Allí fue cuando se desató el caos”, explicó. En ese instante, los asistentes, que sumaban miles dentro del recinto, buscaron refugio debajo de las mesas mientras observaban el despliegue de seguridad.



El periodista también describió la forma en que los agentes actuaron para evacuar a las principales figuras del gobierno. “Los agentes del servicio secreto se metían, saltaban las mesas y buscaban uno a uno a los funcionarios del gabinete para sacarlos”, indicó.



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El presidente Donald Trump y la primera dama fueron retirados del lugar en medio del operativo, en un proceso que, según relató, se dio en cuestión de segundos.

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La cena, que por primera vez contaba con la asistencia de Trump como presidente, se desarrollaba en un ambiente de normalidad. Merlano explicó que este tipo de encuentros permiten conversaciones informales con altos funcionarios: “Es un espacio muy valioso para intercambiar palabras con algunos de ellos”. No obstante, esa dinámica se vio abruptamente interrumpida.

El corresponsal señaló que el tiroteo se produjo en un nivel superior al salón de eventos, donde un individuo logró vulnerar uno de los filtros de seguridad. A partir de ese momento, se produjo un intercambio de disparos que dejó a un oficial herido y derivó en la captura del sospechoso.

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Dentro del salón, la incertidumbre aumentó ante la falta de información clara sobre lo que ocurría. “Uno no sabía en ese momento si adentro del salón también había gente involucrada en el tiroteo”, afirmó Merlano, al describir el temor que se extendió entre los asistentes.



¿Qué dijo Donald Trump?

Tras el incidente, la cena fue suspendida. El presidente Trump, ya fuera del lugar, ofreció declaraciones en las que destacó la respuesta de los equipos de seguridad y anunció que el evento será reprogramado. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando lo ocurrido, especialmente en relación con los controles de acceso al recinto.

Merlano también hizo referencia a las condiciones de seguridad previas al ingreso, señalando que el control no era tan estricto como en otros escenarios oficiales. Según su testimonio, el acceso al hotel permitía la presencia de huéspedes.

El responsable del tiroteo fue identificado como Thomas Allen, un hombre de 31 años, oriundo de California.

Según la información entregada en el reporte, el individuo habría escrito un manifiesto en el que expresaba que su objetivo era atentar contra funcionarios de la administración del presidente Donald Trump.

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El episodio, que no dejó víctimas fatales, mantiene la atención de las autoridades y de la opinión pública en Estados Unidos, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo la vulneración de la seguridad en un evento de alto nivel.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co