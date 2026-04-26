Crudo relato de la madre de Carolina Flores tras enterarse de su muerte: "Empecé a gritar como loca"

La muerte de Carolina Flores Gómez, quien en su momento obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California 2017, sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades de la Ciudad de México. La joven fue encontrada sin vida dentro de un departamento ubicado en la zona de Polanco, un hecho que ha provocado dudas en su entorno familiar, especialmente por el tiempo que transcurrió antes de que se notificara a las autoridades.

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Las autoridades mantienen la búsqueda de sus suegra, identificada como Érika María 'N', quien es señalada como la principal sospechosa y sobre quien pesa una orden de captura.

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De acuerdo con el testimonio de la madre de la exreina de belleza, Reyna Gómez Molina, la noticia le fue comunicada mediante una llamada telefónica realizada por su yerno. Según su relato, la conversación ocurrió un día después del presunto ataque. Durante esa llamada, él le informó que Carolina había fallecido y que la responsable habría sido su propia madre.



Madre de Carolina Flores relata cómo recibió la noticia de su muerte

Reyna Gómez Molina explicó en Siéntese Quien Pueda de Univisión que la noticia le llegó mediante una llamada telefónica realizada por su yerno, Alejandro Sánchez. Según relató, la comunicación ocurrió el jueves 16 de abril alrededor de la 1:35 de la tarde. Hasta ese momento, desconocía por completo lo sucedido con su hija.



"Le dije: 'Alex, tú estabas con el bebé' y, textualmente, así le dije: '¿La Caro estaba ahí tirada?' y él me dijo: "¿Es en serio su pregunta?" y yo dije: 'Claro que es en serio mi pregunta… O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada'", indicó. En esa comunicación, él también le habría señalado que su propia madre sería la responsable de lo ocurrido.

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"Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. 'Dime que la que está hablando es mi hija', le decía. Me dijo: 'No, señora, estoy en la Fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó'".

En cuanto a la relación familiar, Reyna Gómez mencionó que existían desacuerdos comunes entre su hija y su suegra, pero los describió como conflictos cotidianos. "¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: 'No sé'. 'Dónde está tu mamá'. ‘No sé nada señora'. Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico "no le ha hecho de comer a mi hijo", ese tipo de cosas que son para mí normales"



¿Por qué novio de exreina de belleza habría demorado en reportar su muerte?

El relato de Reyna Gómez también incluye detalles de la conversación que sostuvo posteriormente con su yerno. Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el tiempo que transcurrió antes de que se informara a las autoridades. Según le explicó Alejandro Sánchez, su decisión de no reportar inmediatamente lo ocurrido habría estado relacionada con el bienestar de su hijo, un bebé de ocho meses.

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De acuerdo con esta versión, él temía que, si era detenido en ese momento, el menor quedara sin cuidado familiar y fuera enviado a una institución. Por ello, habría priorizado organizar aspectos relacionados con el cuidado del niño antes de dar aviso oficial. Incluso, según lo relatado por la madre de Carolina, grabó videos con instrucciones sobre cómo alimentar y atender al bebé en caso de que él no pudiera hacerlo.

"Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo", explicó.



Lo que se sabe del crimen

Mientras el video continúa circulando, la investigación avanza con base en nuevos elementos. De acuerdo con la información revelada, cámaras dentro del apartamento habrían registrado la conversación previa al ataque, así como los momentos posteriores.

En el audio, la interacción entre Carolina Flores y su suegra inicia de manera cotidiana. La mujer mayor relata detalles de su viaje, mientras la joven responde con preguntas. La conversación se mantiene en un tono aparentemente normal hasta que la víctima se dirige a otra habitación.



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Posteriormente, según los registros, se escuchan detonaciones y gritos. Informes forenses señalan que la exreina recibió múltiples impactos de arma de fuego en la cabeza y el torso, lo que causó su muerte en el lugar.

Alejandro, su pareja, apareció desde otro rincón del apartamento cargando a su pequeño de ocho meses. Le dijo "¿Qué fue eso?, ¿qué hiciste loca?". Ella solo dice: "Nada, me hizo enojar".

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Aún con el niño en brazos, Alejandro se asomó al cuarto para descubrir los restos de Carolina. El le reclamó por su familia y ella le contestó: "Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó"

Debido a las evidencias recolectadas que ampliamente han sido difundidas por redes sociales, las autoridades señalan como principal sospechosa a la suegra de la víctima, identificada como Érika María ‘N’, quien actualmente se encuentra prófuga. Un juez de control de garantías emitió una orden de captura en su contra.

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La reconstrucción del caso indica que, tras el ataque, la mujer habría dejado el arma en la cocina, recogido sus pertenencias y solicitado un taxi para abandonar el lugar. Desde entonces, no se ha confirmado su ubicación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co