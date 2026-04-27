El manifiesto que Cole Tomas Allen envió a su familia antes del tiroteo en gala donde estaba Trump

Pocas horas antes del tiroteo ocurrido en Washington durante una gala política de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), donde asistió el presidente Donald Trump, la primera dama y miembros del Gobierno estadounidense, Cole Tomas Allen, presunto responsable del ataque, envió a sus familiares y contactos cercanos una carta que hoy es pieza clave en la investigación. En el texto, redactado en primera persona y difundido por New York Post, Allen intentó "justificar" las razones de su actuar.



El manifiesto que Cole Allen envió a su familia antes del tiroteo en la gala donde estaba Trump

Allen empezó diciendo que "hoy puede que haya dado una gran sorpresa a mucha gente. Permítanme comenzar pidiendo disculpas a todos aquellos cuya confianza traicioné. Pido disculpas a mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para 'Los Más Buscados'. Pido disculpas a mis colegas y estudiantes por decir que tenía una emergencia personal (para cuando lean esto, probablemente ya no necesite ir a urgencias, pero difícilmente puedo decir que no fue una situación autoinducida)".

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"Pido disculpas a todas las personas junto a las que viajé, a todos los trabajadores que manejaron mi equipaje y a todas las personas no objetivo en el hotel a quienes puse en peligro simplemente por estar cerca. Pido disculpas a todos los que fueron abusados y asesinados antes de esto, a todos aquellos que sufrieron antes de que pudiera intentar esto, y a todos los que aún puedan sufrir después, independientemente de mi éxito o fracaso", agregó el sujeto.



“No espero perdón”: Cole Tomas Allen

En el texto, Allen afirmó que no esperaba comprensión ni absolución por lo que estaba a punto de hacer. “No espero perdón”, indicó, y añadió que, de haber identificado otra alternativa, la habría tomado. En ese mismo pasaje, sostuvo que su decisión fue tomada tras considerar las opciones disponibles.

El manifiesto incluye un apartado en el que Allen explicó las razones que, según él, motivaron su accionar. Allí se definió como ciudadano de Estados Unidos y estableció una relación entre sus actos y la actuación de representantes políticos. “Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que mis representantes hacen refleja quién soy”, escribió. Allen utilizó expresiones acusatorias para referirse a una figura política, al parecer al presidente Donald Trump, a la que describió como “un pedófilo, violador y traidor”, y señaló que no estaba dispuesto a permitir que esa persona “manche mis manos con sus crímenes”.



Más adelante, el autor indicó que llevaba tiempo considerando realizar una acción de este tipo y que el evento representaba una oportunidad concreta. “Hace mucho tiempo que ya no estaba dispuesto, pero esta es la primera oportunidad real que he tenido de hacer algo al respecto”, escribió. “No soy un niño de escuela víctima de una explosión, ni un niño que muere de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando una persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes", resaltó.



Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de Torrance, California, dice en su carta que el presidente estadounidense no era su único objetivo, pues habla, además, de "funcionarios de la Administración priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo". Allen no dio nombres en su manifiesto. En relación con el Servicio Secreto, indicó que serían “objetivos solo si es necesario” y que, de ser posible, su intención era incapacitar sin causar la muerte. Para otros cuerpos de seguridad, como la Policía del Capitolio y la Guardia Nacional, el documento señala que se aplicarían los mismos criterios que para la seguridad del hotel.

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El manifiesto distingue a otros grupos de forma explícita. “Empleados del hotel: no son objetivos en absoluto. Huéspedes: no son objetivos en absoluto”, escribió Allen. En cuanto al armamento, el autor afirmó que su intención era reducir la afectación a terceros. “Para minimizar las bajas, también usaré cartuchos de postas en lugar de proyectiles”, indicó, y añadió que esos cartuchos tienen menor penetración a través de paredes. No obstante, en el mismo pasaje escribió que estaría dispuesto a atravesar a otras personas para alcanzar a quienes consideraba objetivos, si lo consideraba necesario.

El documento concluye con una referencia a los asistentes al evento y con la expresión de un deseo de que no se llegara a esa situación. “Realmente espero que no llegue a eso”, escribió.

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ÁNGELA URREA PARRA

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